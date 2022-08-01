Нижегородский паратриатлонист стал победителем чемпионата России Спорт

Фото: департамент спорта Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский спортсмен Александр Конышев завоевал золотую медаль на чемпионате России по триатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Примечательно, что в прошлом году он также стал лучшим в данных соревнованиях.

Как рассказали в городском депспорта, чемпионат России по паратриатлону прошёл с 29 по 1 августа в Альметьевске (республика Татарстан). За призы национального чемпионата боролись 24 спортсмена из 12 регионов страны.

29-летний воспитанник СШ "Водник" Александр Конышев показал лучший результат среди мужчин в классификации PTS5.

Спортсмен тренируется под руководством Сергея Карачарова.

Напомним, в прошлом году Александр Конышев стал серебряным призёром Чемпионата мира по паратриатлону в Абу-Даби.

СПРАВКА:

Паратриатлон - это вариант триатлона для спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Он включает соревнования в трёх дисциплинах: плавание (750 м), велосипедную гонку (20 км) и бег (5 км).

Классификация в паратриатлоне PTS5 означает "лёгкие нарушения". Категория включает спортсменов с сопоставимым ограничением активности и нарушением, помимо прочего, дефицитом конечностей, гипертонией, атаксией и/или атетозом, нарушением мышечной силы и диапазона движений. И в велосипедном, и в беговом сегменте спортсмены с ампутированными конечностями могут использовать одобренные протезы или другие поддерживающие устройства.