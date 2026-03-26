Сотруднице ДУКа дали 200 часов работ за инцидент с ребенком на Автозаводе Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сотруднице ДУКа в Нижнем Новгороде вынесли приговор по делу о падении наледи на 12-летнего ребенка.

Инцидент произошел 29 января 2026 года на улице Челюскинцев,4 в Автозаводском районе. В результате схода снега и наледи с кровли пострадал мальчик. Его госпитализировали с травмой позвоночника.

В СК возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Виновной посчитали сотрудницу ДУКа по эксплуатации и ремонту жилфонда, которая, по данным следствия, не обеспечила своевременную очистку крыши.

Суд назначил обвиняемой 200 часов обязательных работ.

Напомним, что в СИЗО сейчас находится сотрудник ТСЖ, обвиняемый в гибели 19-летней девушки на Варварской улице. В феврале 2026 года на нее с крыши упал огромный кусок наледи.