Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 марта 2026 12:54
Сотруднице ДУКа дали 200 часов работ за инцидент с ребенком на Автозаводе
26 марта 2026 12:32
Руководство МФЦ в Сарове попалось на трудоустройстве мертвых душ
26 марта 2026 11:30
Жителя Дивеева арестовали за хулиганство и мошенничество с соцконтрактом
26 марта 2026 10:31
Экс-инспектор нижегородской ГИБДД получил срок за взятку питбайком от подростка
25 марта 2026 18:19
Браконьеры попались на незаконной ловле стерляди в Нижегородской области
25 марта 2026 17:35
Четырех жителей Сарова осудили за кражу на оборонном предприятии
25 марта 2026 12:44
Сестра найденного мертвым на Гоа нижегородца: "У него были проблемы с сердцем"
25 марта 2026 11:01
Два нижегородца умерли в больнице после жутких ДТП в марте
25 марта 2026 10:18
Отрезавший голову снохе нижегородец сядет на 15 лет
24 марта 2026 15:50
Туриста из Нижнего Новгорода нашли мертвым на Гоа
Происшествия

Сотруднице ДУКа дали 200 часов работ за инцидент с ребенком на Автозаводе

26 марта 2026 12:54 Происшествия
Сотруднице ДУКа дали 200 часов работ за инцидент с ребенком на Автозаводе

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сотруднице ДУКа в Нижнем Новгороде вынесли приговор по делу о падении наледи на 12-летнего ребенка. 

Инцидент произошел 29 января 2026 года на улице Челюскинцев,4 в Автозаводском районе. В результате схода снега и наледи с кровли пострадал мальчик. Его госпитализировали с травмой позвоночника.

В СК возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Виновной посчитали сотрудницу ДУКа по эксплуатации и ремонту жилфонда, которая, по данным следствия, не обеспечила своевременную очистку крыши. 

Суд назначил обвиняемой 200 часов обязательных работ. 

Напомним, что в СИЗО сейчас находится сотрудник ТСЖ, обвиняемый в гибели 19-летней девушки на Варварской улице. В феврале 2026 года на нее с крыши упал огромный кусок наледи. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район ДУК Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
23 марта 2026 14:36
СК начал проверку после схода снега с крыши дома в Семенове
04 марта 2026 19:38
Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района
03 марта 2026 14:41
Эксклюзив
Штрафы за неубранный с крыш снег хотят увеличить в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных