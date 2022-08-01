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Политика

Дума Дзержинска утвердила восемь членов Общественной палаты города третьего созыва

04 августа 2022 13:06  [213] Политика
Дума Дзержинска утвердила восемь членов Общественной палаты города третьего созыва

Дума Дзержинска утвердила восемь членов Общественной палаты города третьего созыва

Депутаты городской Думы утвердили восемь членов Общественной палаты города Дзержинска третьего созыва. Как сообщает пресс-служба думы, внеочередное заседание представительного органа власти состоялось в формате видеоконференции.

В Общественную палату вошли: Михаил Четвертаков (выдвинут Общественной организацией инвалидов колясочников "ПараПлан" Дзержинска
Нижегородской области); Галина Демахина (выдвинута инициативной группой граждан Дзержинска); Зухря Абдулина (выдвинута Общественной организацией "Местная национально-культурная автономия татар г.Дзержинска Нижегородской области"); Алексей Илюгин (выдвинут Нижегородской региональной общественной организацией воспитания и развития молодежи "Радость активной жизни"); Андрей Вдовин (выдвинут инициативной группой граждан Дзержинска); Татьяна Сухарева (выдвинута Нижегородским региональным отделением Общероссийского общественного движения "Всероссийский Женский Союз – Надежда России"); Игорь Пронин (выдвинут инициативной группой граждан Дзержинска); Алексей Липатов (выдвинут инициативной группой граждан Дзержинска).

"Считаю, что дзержинцы, которые вошли в состав Общественной палаты, с характером, большим потенциалом, энергией, готовые работать на благо жителей города, способные выдвигать свежие идеи", - отметила председатель Думы Виктория Николаева.

Общественная палата Дзержинска третьего созыва будет состоять из 24 членов, по 8 из которых уже утвердили глава города и городская Дума. 16 человек, избранные городскими властями, выберут еще восемь членов палаты.

Справка

Постановлением главы города от 11.07.2022 № 46 утверждены восемь членов Общественной палаты города Дзержинска в следующем составе: Юлия
Бидерман - руководитель "Студии гончарства и керамики", Спартак Губарьков - директор ООО "Энерго-НН", руководитель кавер-группы "Натанцы", Андрей Демидов - самозанятый, Андрей Дьяков - главный врач ГБУЗ НО "Городская больница №2 г.Дзержинска", Юрий Назаренко - директор МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "ЗАРЯ", Вера Нефедова - председатель Местной иудейской религиозной организации "Еврейская община г.Дзержинска Нижегородской области", Петр Трескин - директор МАУ "Информационный центр" Дзержинские ведомости", Валерий Чумазин - заместитель генерального директора ООО "Тосол-Синтез", почетный гражданин города.

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Теги:
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