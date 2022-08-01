Дума Дзержинска утвердила восемь членов Общественной палаты города третьего созыва
Депутаты городской Думы утвердили восемь членов Общественной палаты города Дзержинска третьего созыва. Как сообщает пресс-служба думы, внеочередное заседание представительного органа власти состоялось в формате видеоконференции.
В Общественную палату вошли: Михаил Четвертаков (выдвинут Общественной организацией инвалидов колясочников "ПараПлан" Дзержинска
Нижегородской области); Галина Демахина (выдвинута инициативной группой граждан Дзержинска); Зухря Абдулина (выдвинута Общественной организацией "Местная национально-культурная автономия татар г.Дзержинска Нижегородской области"); Алексей Илюгин (выдвинут Нижегородской региональной общественной организацией воспитания и развития молодежи "Радость активной жизни"); Андрей Вдовин (выдвинут инициативной группой граждан Дзержинска); Татьяна Сухарева (выдвинута Нижегородским региональным отделением Общероссийского общественного движения "Всероссийский Женский Союз – Надежда России"); Игорь Пронин (выдвинут инициативной группой граждан Дзержинска); Алексей Липатов (выдвинут инициативной группой граждан Дзержинска).
"Считаю, что дзержинцы, которые вошли в состав Общественной палаты, с характером, большим потенциалом, энергией, готовые работать на благо жителей города, способные выдвигать свежие идеи", - отметила председатель Думы Виктория Николаева.
Общественная палата Дзержинска третьего созыва будет состоять из 24 членов, по 8 из которых уже утвердили глава города и городская Дума. 16 человек, избранные городскими властями, выберут еще восемь членов палаты.
Справка
Постановлением главы города от 11.07.2022 № 46 утверждены восемь членов Общественной палаты города Дзержинска в следующем составе: Юлия
Бидерман - руководитель "Студии гончарства и керамики", Спартак Губарьков - директор ООО "Энерго-НН", руководитель кавер-группы "Натанцы", Андрей Демидов - самозанятый, Андрей Дьяков - главный врач ГБУЗ НО "Городская больница №2 г.Дзержинска", Юрий Назаренко - директор МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "ЗАРЯ", Вера Нефедова - председатель Местной иудейской религиозной организации "Еврейская община г.Дзержинска Нижегородской области", Петр Трескин - директор МАУ "Информационный центр" Дзержинские ведомости", Валерий Чумазин - заместитель генерального директора ООО "Тосол-Синтез", почетный гражданин города.
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