Т Плюс проводит техническое перевооружение Сормовской ТЭЦ Бизнес

Фото пресс-службы компании

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" вложит 360 млн рублей (с НДС) в проекты третьего года программы технического перевооружения Сормовской ТЭЦ на 2020-2023 гг.

Крупнейший проект программы в текущем году – техническое перевооружение установки приготовления сырой воды для подпитки тепловой сети с объемом инвестиций 52,3 млн рублей. Взамен выведенного из эксплуатации центробежного насоса №2 на береговой насосной станции (БНС) Сормовской ТЭЦ установят новый насос меньшей мощности, что позволит оптимизировать работу БНС, снизить расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ и потребление станцией речной воды.

Кроме того, в рамках проекта проводится техническое перевооружение водоводов подачи сырой воды с заменой запорной и предохранительной арматуры. По четырехлетней программе технического перевооружения в этом году на станции также выполняется замена трех выработавших ресурс подогревателей сырой воды, сетевых насосов и сетевых трубопроводов бойлерной установки турбогенератора №1, вакуумного деаэратора №1 и ряд других проектов. Все работы, необходимые для подачи тепла потребителям, будут завершены до старта отопительного сезона.

"У нас сейчас напряженная пора, на станции одновременно выполняется целый комплекс крупных технических мероприятий. Работы идут по утвержденному графику. Реализация проектов улучшит технико-экономические показатели ТЭЦ, будет способствовать надежному и качественному теплоснабжению жителей заречной части Нижнего Новгорода", – отметил технический директор – главный инженер станции Александр Пиголицын.

Инвестиционная программа технического перевооружения Сормовской ТЭЦ на 2020-2023 годы была утверждена соглашением между компанией "Т Плюс" и Нижегородской областью, подписанным в 2019 году. Всего за четыре года компания направит на ее реализацию 1,1 млрд рублей.