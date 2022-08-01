ДУК в Кстовском районе оштрафовали за многочисленные нарушения в содержании дома Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Домоуправляющую компанию в Кстовском районе оштрафовали за многочисленные нарушения в содержании дома. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказали в ГЖИ региона, всего у коммунальной организации было зафиксировано более 10 нарушений правил содержания общедомового имущества. За это она была оштрафована на 135 тысяч рублей.

Ранее жительница многоквартирного дома по улице 40 лет Октября в Кстове пожаловалась на неудовлетворительное состояние балконной плиты, козырька и входа в дом, а также пола в подъезде №3. По итогам проверки было выявлено ненадлежащее состояние общедомового имущества.

В настоящее время нарушения устранены. Была отремонтирована балконная плита, козырек и входная группа, также восстановлено бетонное покрытие пола.

Как рассказала начальник Кстовского отдела Государственной жилищной инспекции Елена Гаранина, козырьки зачастую разрушаются из-за проникновения воды в микротрещины. Для недопущения этого домоуправляющая компания должна выполнять своевременный ремонт.

Ранее сообщалось, что нижегородские коммунальщики с начала года были оштрафованы более чем на 12 млн рублей.

Также напомним, что ГЖИ Нижегородской области аннулировала лицензии двух домоуправляющих компаний.