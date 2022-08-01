"Открытие Авто": расходы россиян на покупку автомобилей вновь начали расти Экономика

В июне больше всего денег россияне потратили на покупку китайских авто.

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие")* и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость** по итогам июня 2022 года.

Согласно результатам исследования, в первый летний месяц жители РФ потратили на покупку машин 71,1 млрд рублей. Это на 38% больше, чем месяцем ранее (в мае – 51,5 млрд рублей), но в 4 раза меньше, чем в июне 2021 года (290 млрд рублей). При этом в июне нынешнего года было продано 29,4 тыс. новых легковых автомобилей – на 36% больше результата мая (21,6 тыс.). Таким образом, впервые с марта расходы на покупку машин выросли.

Как и прежде, больше всего денег россияне потратили на покупку кроссоверов и внедорожников, доля которых в финансовой емкости рынка по итогам июня выросла до 72% (в мае – 64%). А вот по странам происхождения марок лидерство впервые завоевали "китайцы", которым в деньгах удалось опередить "корейцев". Также стоит отметить продолжающееся снижение в структуре затрат доли премиальных автомобилей, которая в июне составила уже 10% (по сравнению с 17% в мае).

Больше всех денег собрали "китайцы"

В июне больше всего средств россияне потратили на покупку автомобилей китайских брендов.В первый летний месяц новые легковые автомобили китайских производителей разошлись тиражом в 9,4 тыс. штук, а потрачено на них было 28 млрд рублей. Таким образом, "китайцы" стали лидерами не только по реализации, но и в финансовой емкости авторынка.

В свою очередь, корейские бренды, которые первенствовали по итогам мая, на этот раз довольствуются вторым местом с результатом 16,8 млрд рублей. Их продажи в июне составили 6,5 тыс. единиц. У располагающихся на третьей строчке европейских брендов объем потраченных средств составил 11,4 млрд рублей. За месяц в общей сложности было реализовано 4,1 тыс. таких автомобилей.

Только "китайцам" удалось увеличить долю в финансовой емкости рынка. Причем она выросла втрое – с 13% в мае до 39% в июне. У "корейцев" она, напротив, снизилась – с 32% до 24%, а у "европейцев" – с 27% до 16%.

"Столь резкий рост доли китайских марок в структуре затрат объясняется тем, что в июне на них было потрачено денег в 4,2 раза больше, чем в мае. Иными словами, в деньгах они выросли значительно сильнее, чем в целом по рынку (+38%). Затраты покупателей на "корейцев" увеличились только на 1%, а на "европейцев" и вовсе упали (-17%). Соответственно, доля и тех, и других снизилась", - считает руководитель пресс-службы агентства "АВТОСТАТ" Азат Тимерханов.

"Продажи автомобилей китайских марок растут, поскольку компании из Поднебесной не поддерживают антироссийские санкции и продолжают поставки на наш рынок. Корейские бренды тоже не присоединились к санкциям, но из-за проблем с логистикой и нехватки комплектующих стали продавать меньше машин. А вот "европейцы", которые дружно поддержали санкционную политику, теряют в продажах и деньгах быстрее всех", - отметили в пресс-службе "Открытие Авто".

Российские марки заработали больше японских

Если ранее отечественные бренды в структуре финансовой емкости всегда уступали японским, то в июне опередили их.Так, в первый месяц лета машины российских марок разошлись тиражом в 7,5 тыс. единиц, что соответствует объему потраченных средств в 7,4 млрд рублей. В свою очередь, японские автомобили были куплены в количестве 1,9 тыс. штук, а затраты на них составили 7,1 млрд рублей. Если доля отечественных брендов в финансовой емкости по сравнению с маем снизилась с 12% до 10%, то у "японцев" она сократилась сильнее – с 15% до тех же 10%. Это связано с тем, что затраты на покупку российских машин за месяц выросли на 15%, а японских – упали на 8%.

"Отечественные марки в деньгах чуть опережают японские, хотя их июньские продажи в 4 раза больше. Но из-за существенной разницы в средневзвешенной цене "японцам" удается практически нивелировать свое отставание. Если автомобиль российского бренда в среднем стоит 1 миллион рублей, то японского – около 4 миллионов", - дополнили в пресс-службе "Открытие Авто".

На покупку автомобилей американских марок в первый летний месяц россияне потратили 335 млн рублей, купив их в количестве 63 единиц (в мае – 50 штук). Это на 26% больше по затратам, чем месяцем ранее (266 млн рублей). Несмотря на это, доля "американцев" остается наименьшей по сравнению с брендами из других стран – ниже отметки в 1%.

Кроссоверы и внедорожники упрочили лидерство

Сегмент SUV продолжает наращивать свою долю.В июне жители нашей страны приобрели 17,4 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, потратив на них 51,1 млрд рублей. Как итог, на долю сегмента SUV пришлось 59% от общих продаж и 72% всех затраченных денег (51% и 64% по итогам мая соответственно).

"Резкий рост продаж автомобилей китайских марок в июне (почти в 4 раза больше, чем в мае) положительно сказывается и на показателях сегмента SUV в целом, который остается крупнейшим в России. Автомобили из Поднебесной представлены только кроссоверами и внедорожниками, что лишний раз способствует укреплению их позиций на рынке", - подчеркнул руководитель пресс-службы агентства "АВТОСТАТ" Азат Тимерханов.

Второе место на российском авторынке традиционно занимают автомобили В-класса. Всего за июнь было реализовано 8,9 тыс. новых таких машин на сумму почти 11 млрд рублей. Доля этого сегмента составила 30% по объему реализации и 15% – по деньгам (месяцем ранее - 35% и 19% соответственно).

Таким образом, на долю двух этих сегментов – SUV и B – приходится 87% всей финансовой емкости рынка. Как следствие, все остальные занимают лишь 13%, что суммарно составляет 9 млрд рублей. Отметим также, что сильнее всего в июне выросли как раз затраты на покупку кроссоверов и внедорожников (+56% к маю), а больше других в деньгах "просели" купе и кабриолеты (-63%).

Падение премиум-сегмента не остановить

Премиум-сегмент продолжает терять долю – как в продажах, так и в финансовой емкости. В июне доля премиальных машин в деньгах уменьшилась до 10% (в мае она составляла 17%). Так, в первый месяц лета россияне стали обладателями 1 тыс. новых автомобилей премиум-класса, что на 19% меньше, чем в мае. В общей сложности на них было потрачено 6,8 млрд рублей – на 22% меньше, чем месяцем ранее.

На этом фоне продолжает расти доля машин массового сегмента в финансовой емкости рынка: в июне она составила уже 90% против 83% в мае. Объем реализации таких автомобилей составил 28,4 тыс. единиц (+39% по отношению к маю), а потрачено на них было 64,3 млрд рублей (в 1,5 раза больше, чем в мае).

Напомним, что практически весь премиум-сегмент – это европейские, японские и американские бренды, которые придерживаются антироссийских санкций. Их поставки на наш рынок прекращены, складские запасы заканчиваются, поэтому объемы продаж таких машин с каждым месяцем падают, а значит, и денег на них тратится все меньше.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

*"Открытие Авто" -блок автобизнеса банка "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

**Финансовая емкость –сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.