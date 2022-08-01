"ЛУКОЙЛ" установил безопасное ограждение в детском саду Общество

Фото пресс-службы компании

4 августа 2022 года заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень оценил окончание ремонтных работ в детском саду № 25 "Светлячок" на улице Пионерской в городе Кстово.

При поддержке компании "ЛУКОЙЛ" в дошкольном учреждении было заменено аварийное ограждение.

Заведующая МАДОУ "ДС № 25" Марина Шабанова показала Антону Гребеню результат ремонтных работ и поблагодарила за помощь ПАО "ЛУКОЙЛ".

Детский сад построен в 50-х годах прошлого века, старый деревянный забор не соответствовал санитарным нормам и представлял угрозу жизни и здоровью воспитанников учреждения.

"Компания "ЛУКОЙЛ" поддерживает такие важные благотворительные проекты. Ведь качественное ограждение – это безопасность детей, а она у нас всегда в приоритете. Лично оценил качество выполненных работ и остался доволен", – сказал Антон Гребень.

На кстовском городском стадионе закончены работы по покраске ограждения. Теперь оно имеет более эстетичный вид и прослужит дольше. 4 августа 2022 года Антон Гребень побывал на стадионе. Ремонт был также выполнен при поддержке компании "ЛУКОЙЛ".