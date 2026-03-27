Евгений Люлин подчеркнул, что системная работа нижегородцев по поддержке семей с детьми приносит свои плоды Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

26 марта в Нижнем Новгороде председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе. Главной темой обсуждения стала реализация государственной демографической политики на сельских территориях регионов округа. В мероприятии приняли участие руководители профильных федеральных министерств и ведомств, представители Федерального Собрания и глав регионов ПФО.

«Сделали то, чего от нас не ждали. В 2025 году Росстат зарегистрировал рождение малышей на 1 тысячу больше, чем сам спрогнозировал. Это значит, что системная работа нижегородцев по поддержке семей с детьми, оказанию помощи многодетным приносит свои плоды. На заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове наш опыт ставили в пример другим регионам», – написал в своем MAX-канале спикер регионального парламента.

«Успехи есть, но мы в самом начале пути. Население в ПФО сокращается, особенно на селе. Если в Нижегородской области этот процесс некритичен, то в других субъектах РФ за 10 лет в города переехали больше 30% селян! А ведь деревня всегда была опорой страны, кормилицей, где жили большие семьи! Как переломить эту тенденцию? Обсуждали этот вопрос вместе с главами регионов, представителями федеральных министерств и ведомств. Меры принимаются. Работают 14 федеральных госпрограмм поддержки. Дополнительно каждый регион ищет свои подходы. Например, Нижегородская область платит 2 миллиона «жилищных» рублей молодым специалистам АПК. В Мордовии, Чувашии субсидируют ставку по сельской ипотеке, списывают долг после рождения детей в семье. Но сами по себе выплаты и ипотека – точечные меры. Чтобы люди перестали уезжать, нужно новое качество жизни», – отметил Евгений Люлин.

«Работа. Жилье. Дороги. Связь. Школы. Детсады. Больницы. Культура и спорт. Ни одной мелочи нельзя упустить, чтобы сделать деревенскую жизнь привлекательной для миллионов людей. Только тогда они поверят в будущее на селе – для себя, своих детей и внуков», – резюмировал председатель Законодательного собрания Нижегородской области.