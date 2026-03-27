Можно ли требовать долю в родительской квартире
Общество

27 марта 2026 09:49 Общество
Нижегородцев ждет потепление до +11 в последние выходные марта

Фото: Кира Мишина

В последние выходные марта в Нижнем Новгороде ожидается преимущественно пасмурная, но по-весеннему теплая погода. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В субботу, 28 марта, утром столбики термометров покажут +4 градуса, будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +9 градусов, при этом сохранится облачная погода. 

Вечером температура составит около +7 градусов, небо останется затянутым тучами. Ночью похолодает до +4 градусов, ожидается облачность с прояснениями. Скорость ветра составит 2-3 м/с.

В воскресенье, 29 марта, утром прогнозируется +6 градусов и малооблачная погода. Днем потеплеет до +11 градусов. 

К вечеру температура снизится до +8 градусов, будет пасмурно. Ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов, сохранится пасмурная погода. Ветер усилится до 3 м/с.

Ранее сообщалось, что апрель в Нижегородской области будет теплее климатической нормы.

