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Бизнес

Банк "Открытие" вновь снизил ставки по льготным ипотечным программам

05 августа 2022 14:27  [120] Бизнес

Банк "Открытие" продолжает снижать ставки по льготным программам "IT-ипотека" и "Дальневосточная ипотека".

Новая ставка по "IT-ипотеке" составит 4,5% годовых. Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов-миллионников, 9 млн рублей для других регионов РФ. Размер первоначального взноса для всех регионов — от 15%. Оформить ипотеку могут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет включительно.

Процентная ставка по "Дальневосточной ипотеке" снижена до 1,3% годовых, а сама программа стала еще доступнее. Теперь ипотеку могут получить работники медицинских и образовательных учреждений, которые работают на территории Дальневосточного федерального округа от 5 лет. Для таких заемщиков не будут применяться требования по возрасту и семейному положению. Ранее получить кредит по программе могли только семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышал 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка в возрасте до 18 лет.

Остальные параметры остались неизменными: максимальный размер кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%, срок кредитования — до 20 лет. 

Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР("АA+.ru").

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Теги:
Банки Открытие
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