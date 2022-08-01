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Общество

Банк "Открытие": почти треть жителей ПФО планирует сократить расходы на содержание домашних питомцев

08 августа 2022 17:08  [35] Общество

Абсолютное большинство россиян (87%) и жителей Приволжья (89%) тратят на домашних любимцев не более 10 тысяч рублей в месяц. При этом 32% россиян и 30% приволжан признались, что хотели бы сократить эти расходы. Кошки у респондентов по-прежнему в два раза популярнее собак и в несколько раз популярнее других домашних питомцев. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" к Всемирному дню кошек 8 августа.

У 61% жителей ПФО дома есть кошка или кот, при этом 16% из них являются счастливыми обладателями нескольких питомцев. Самыми кошачьим регионами по результатам опроса стали Северный Кавказ (72%) и Урал (68%), меньше всего кошек у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (52%). 19% опрошенных россиян отвергают возможность завести кошку, в Поволжье таких людей чуть больше - 21%. У 13% респондентов региона она была раньше, но сейчас ее нет, 5% опрошенных живут без кошки, но хотели бы ее завести.

Треть респондентов из ПФО - владельцы собак (31%). Тут рекордсмены - жители Москвы и Московской области, а также Сибири (по 38%). Наименьшая доля владельцев собак на Урале (23%) и Северном Кавказе (26%). 12% опрошенных в регионе хотели бы завести собаку. 44% отвергают такую возможность. 13% отметили, что держали собак ранее.

На третьем месте в негласном рейтинге любимых домашних питомцев россиян вслед за кошками и собаками оказались аквариумные рыбки - они есть у 10% опрошены в Приволжье. 9% содержат попугаев, по 2% - черепах, морских свинок и хомяков. У респондентов также живут кролики, шиншиллы, черепахи, улитки, ежи, пауки и другие, более экзотические существа.

30% опрошенных признались, что планируют сократить расходы на содержание домашних питомцев. Из них 10% уже решились на этот шаг, а 22% намерены сделать это со временем. 36% жителей Приволжья не готовы сокращать расходы на содержание домашнего питомца. 35% затруднились ответить на этот вопрос.

За год расходы россиян на домашних животных не выросли. 73% опрошенных в регионе тратят на своих домашних питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, еще 16% - от 5 до 10 тысяч рублей, всего 1% оценил свой месячный бюджет на домашних животных в сумму более 10 тысяч рублей. 10% респондентов признались, что не считают траты, так как на своих любимцев им никаких денег не жалко.

* Опрос проводился банком "Открытие" с 1 по 5 августа 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
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