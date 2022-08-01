ЖК "СВОЙ ЯСНАЯ": городской комфорт на лоне природы Общество

ЖК "Свой Ясная" расположен всего в 10 километрах от Нижнего Новгорода в поселке Буревестник Богородского района. Он начал застраиваться в прошлом году, и на сегодняшний день готово уже около 50 домов. Всего в поселке возведут 300 типовых коттеджей с разной степенью отделки.

Надежность застройщика не вызывает сомнений: "Проект "Территория" - крупнейший владелец земельных наделов в Нижегородской области. На счету компании множество успешных проектов: уже давно заселены жилые комплексы в деревнях Бурцево, Хатково, Доскино, идет продажа участков под индивидуальную застройку в Ефимьеве, Шумилове, Богородске.

При строительстве ЖК "Свой Ясная" компания использует опыт, накопленный за годы работы, поэтому за качество жилья переживать не приходится.

"За эти годы мы провели работу над ошибками. У нас стало гораздо меньше гарантийных случаев по сравнению с первым поселком. Улучшились планировки и сами дома", - рассказал начальник отдела продаж "Проект "Территория" Алексей Быбин.

ЖК "Свой Ясная" будет закрытым поселком. Большое внимание здесь будет уделено безопасности: забор по периметру жилого комплекса и автоматический шлагбаум на въезде. Кроме того, весь поселок оснащен камерами видеонаблюдения – например, в аналогичном ЖК "Свой Комфорт" их 35, и за пять лет существования поселка криминала здесь не случалось.

В "комплекте" с каждым домом идет земельный участок площадью от 6 до 10 соток. На нем можно разбить небольшой огород, обустроить зону барбекю и, конечно, сделать место под парковку.

На территории ЖК "Свой Ясная" будет располагаться спортивная площадка и детский городок, так что у ребятишек и активных жителей не будет проблем с досугом. Здесь уже проведено освещение - по всему поселку есть фонари, а скоро появятся заасфальтированные дороги и тротуары. Они будут чистыми в любое время года: за это отвечает управляющая компания.

Что касается школы и детского сада, то они расположены здесь же, на территории поселка Буревестник, так что возить детей в город нет необходимости. Также здесь есть супермаркет, магазины, кафе, дом культуры, церковь, ходит общественный транспорт.

В ЖК "Свой Ясная" на выбор несколько типов домов – одноэтажные и двухэтажные, площадью от 110 до 160 квадратных метров. Стены выполнены из силикатного кирпича, фасад утеплен и имеет отделку по системе "Сенерджи". Коттеджи имеют надежные железобетонные перекрытия, качественные пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, также здесь есть все необходимые для жизни коммуникации: вода, газ, электричество, канализация и интернет. Стоимость дома зависит от выбранной комплектации.

"Мы продаем дома в трех комплектациях. Первая - без отделки. Это теплая коробка с подведенными коммуникациями. Второй возможный вариант - "комфорт" – под чистовую отделку: электричество, газ, вода и отопление разведены, стены оштукатурены. Третья – "лайф" - с полной отделкой. Владельцам останется только поставить мебель и другие предметы интерьера, - рассказал начальник отдела продаж "Территория" Алексей Быбин.

Самый дорогой дом с отделкой в ЖК "Свой Ясная" стоит около 7 миллионов - то есть по цене небольшой двухкомнатной квартиры в спальном районе Нижнего Новгорода. По данным минграда Нижегородской области, стоимость квадратного метра в новостройках в Нижнем Новгороде сейчас в среднем составляет 146 тысяч рублей, на вторичном рынке – 133 тысячи. В ЖК "Свой Ясная" стоимость домов начинается от 40 тысяч рублей за "квадрат".

При этом застройщик предлагает клиентам программу "Обмен квартиры на дом" - "Проект "Территория" сотрудничает с агентством недвижимости, которое поможет продать вашу квартиру, если вы намерены приобрести дом в ЖК "Свой Ясная", и вам это ничего не будет стоить. Также покупателям доступна ипотека с господдержкой и другие программы от банков-партнеров.

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