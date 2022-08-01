НИА "Нижний Новгород"
Новый маршрут "Валдая" свяжет Стрелку и Нижневолжскую набережную в Нижнем Новгороде. Об этом во своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
Глава региона подчеркнул, что о запуске такого рейса в 2022 году было немало просьб.
"Надеюсь, для нижегородцев и гостей города это станет интересным пунктом прогулочного маршрута из исторической верхней части города до благоустроенной Стрелки, от которой пешком можно дойти до Нижегородской ярмарки", - сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что экскурсионные маршруты "Валдаев" начнут курсировать в Павлово.
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