Новый маршрут "Валдая" свяжет Стрелку и Нижневолжскую набережную Общество

НИА "Нижний Новгород"

Новый маршрут "Валдая" свяжет Стрелку и Нижневолжскую набережную в Нижнем Новгороде. Об этом во своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что о запуске такого рейса в 2022 году было немало просьб.

"Надеюсь, для нижегородцев и гостей города это станет интересным пунктом прогулочного маршрута из исторической верхней части города до благоустроенной Стрелки, от которой пешком можно дойти до Нижегородской ярмарки", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что экскурсионные маршруты "Валдаев" начнут курсировать в Павлово.