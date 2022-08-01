Нижегородский проект "Доброрубль" вошел в рейтинг АСИ Общество

НИА "Нижний Новгород"

Агентство стратегических инициатив (АСИ) включило нижегородский проект "Доброрубль" в рейтинг лучших практик устойчивого развития. Как рассказал глава региона Глеб Никитин, проект "Доброрубль" наверняка будет интересен другим регионам России.

"Доброрубль" наглядно демонстрирует, что наш бизнес готов участвовать в социальных проектах и оказывать посильную помощь, а жители хотят не только получать бонусы, но и быть причастными к чему-то большему. В этом случае органы исполнительной власти должны способствовать сплочению всех участников процесса и становиться соорганизаторами важных проектов", - сказал губернатор.

"Доброрубль" – бонусная система для социально активных жителей региона, созданная по инициативе Глеба Никитина в 2020 году. В рамках проекта реализуются образовательные, культурные, спортивные, экологические и волонтерские программы. "Доброрубль" интегрирован в электронные приложения "Карта жителя Нижегородской области", "Активный житель" и "МЫ" и позволяет тратить накопленные "доброрубли" на различные предложения партнеров.

С помощью "доброрублей" можно расплатиться во время посещения ФОКов, музеев, занятий в изо- и музыкальных студиях, получить скидки на специализированную продукцию "Нижний 800", поездки на судне на подводных крыльях "Валдай 45Р" и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что "Доброрубли" в Нижегородской области можно получить за участие в экологических акциях.