Нижегородку оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий с дискредитацией ВС РФ Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородку оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий с дискредитацией ВС РФ. Об этом сообщается на сайте Сормовского районного суда.

Согласно информации, в одной из соцсетей был опубликован пост, содержащий информацию о гибели нижегородцев в ходе специальной военной операции на Украине. Под этой публикацией гражданка Н. написала комментарий, направленный на дискредитацию вооруженных сил России.

Сормовский районный суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что второе уголовное дело о дискредитации ВС РФ возбуждено в Нижегородской области.