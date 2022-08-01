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Происшествия

Нижегородку оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий с дискредитацией ВС РФ

10 августа 2022 16:56  [110] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородку оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий с дискредитацией ВС РФ. Об этом сообщается на сайте Сормовского районного суда.

Согласно информации, в одной из соцсетей был опубликован пост, содержащий информацию о гибели нижегородцев в ходе специальной военной операции на Украине. Под этой публикацией гражданка Н. написала комментарий, направленный на дискредитацию вооруженных сил России.

Сормовский районный суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что второе уголовное дело о дискредитации ВС РФ возбуждено в Нижегородской области.

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Теги:
Армия Суд
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