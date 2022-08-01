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Общество

Нижегородцы смогут пройти дистанционное обучение по ИТ-специальностям

11 августа 2022 10:32  [61] Общество

НИА "Нижний Новгород"

С 1 сентября 2022 года в Нижегородской области стартует проект дополнительного образования в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Около 2,4 тыс. человек начнут обучение по персональному цифровому сертификату в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика".

Стоимость допобразования по ИТ-специальности составит до 110 тыс. рублей, при этом до 85 тыс. рублей компенсирует государство.

"Популярность образования в сфере ИТ растет с каждым годом. Всего в регионе работают свыше 1400 ИТ-компаний, более 33 тысяч специалистов. Серьезные цифры, тем не менее, мы по-прежнему заинтересованы в усилении ИТ-отрасли в регионе. Рассчитываю, что после прохождения обучения нижегородцы пополнят число ИТ-специалистов Нижегородской области", - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

Прием заявок на участие в проекте - на сайте оператора проекта "Университета 20.35": ai.2035.university.

Ранее сообщалось, что девять вузов в Нижегородской области включены в программу подготовки IT-специалистов.

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Теги:
IT
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