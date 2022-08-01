Нижегородский планетарий организует ночные сеансы наблюдения за звездами Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский планетарий организует ночные сеансы наблюдения за звездами. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ночные сеансы пройдут 11, 16 и 17 августа с 21:00 до 00:00. Подробное расписание можно найти на сайте планетария им. Гречко или в группе в соцсети "Вконтакте".

Напомним, что нижегородцы в ночь с 12 на 13 августа смогут наблюдать метеорный поток Персеиды.

Как рассказали в планетарии, активность потока будет расти в течение ночи и для Нижнего Новгорода достигнет максимума на рассвете, однако метеоры не будут видны на предрассветном небе. Поэтому нижегородцам рекомендует начинать наблюдения в 23:00.

Ранее сообщалось, что реконструкция нижегородского планетария начнется в 2022 году.