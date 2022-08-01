Работы по восстановлению водоснабжения в поселках Ольгино и Новинки будут завершены до конца дня Общество

Работы на трубопроводе диаметром 500 мм в деревне Ольгино планируется завершить в 22.00 11 августа.

Как сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал", в связи с работами отключены от холодного водоснабжения в жилых домах и нежилых зданиях в Ольгино, Новинках, Кусаковке, Ближнем Борисове, Дружном.

В связи с отключением введен режим повышенной готовности. Для обеспечения жителей чистой питьевой водой организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые передвигаются по адресам отключения в соответствии с обращениями жителей. Заявку можно оставить по телефону246-99-99.

С полным списком отключений можно ознакомиться на сайте Нижегородского водоканала:https://www.vodokanal-nn.ru/press-tsentr/novosti/olgino-i-novinki-otklyuchat-ot-kholodnogo-vodosnabzheniya-11-avgusta/