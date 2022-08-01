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Общество

Депутат ЗСНО Михаил Першин проверил ремонт детсадов в Сормове

11 августа 2022 14:18  [94] Общество
Фото пресс-служба ЗСНО

Фото пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Ремонтные работы в четырех детсадах Сормовского района проверил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Михаил Першин. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно информации, заведующие дошкольных учреждений обратились к парламентарию с просьбой помочь в ремонте бассейнов.

В некоторых детских садах (№№ 460 и 332) бассейны или не работали, или находились в плохом техническом состоянии. Во время ремонта проблемы в этих бассейнах уже устранены. 

В детсаде № 421 в настоящее время ремонтируют чашу бассейна и душевые, выполняют монтаж новой вентиляционной системы. В ближайшее время начнётся замена канализации.

Все работы выполняются на средства депутатского фонда. Кроме того, часть средств на ремонт выделяется из бюджета Нижнего Новгорода.

"Составили смету, я ее посмотрел и, конечно, откликнулся на просьбу помочь в восстановлении этих бассейнов, чтобы у детей была возможность заниматься плаванием. Сюда придут не только воспитанники детских садов, но и живущие по соседству дошколята", - рассказал Михаил Першин.

Бассейны во всех детских садах заработают с октября, когда начнётся отопительный сезон.

Ранее сообщалось, что порядка 20 млн рублей выделено на подготовку школ и детсадов Сормова к новому учебному году.

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Теги:
Детсады Законодательное собрание
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