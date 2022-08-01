Выставка европейского рисунка XVI–XX веков открылась в Нижегородском художественном музее Культура и отдых

Фото: Михаил Крапивин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка европейского рисунка "От Веронезе до Пикассо" открылась в Нижегородском государственном художественном музее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, выставка проходит в рамках первого Фестиваля графики на нижегородской "Музейной набережной" – совместного проекта НГХМ и Волго-Вятского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Арсенал).

Как рассказала куратор выставки Анна Корндорф, на экспозиции представлены рисунки мастеров XVI-XX веков. Также демонстрируются различные графические техник и историю коллекционирования.

XVI и XVII столетия представляют рисовальщики Пармиджанино, Карраччи, Гверчино и другие авторы, наследующие традиции художественной культуры Высокого Возрождения.

Французский рисунок представляют мастера эпохи рококо Антуан Ватто, Франсуа Буше, Жан Оноре Фрагонара, а также работы французских романтиков и реалистов XIX века – Теодора Жерико, Эжена Делакруа, Оноре Домье и других.

Французское искусство ХХ столетия представлено работами Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Анри Матисса и т.д.

Отдельно выделяются оригинальные рисунки французских скульпторов ХХ века Огюста Родена, Аристида Майоля и Шарля Деспио, представляющие мастерские штудии обнаженной натуры.

В состав выставки вошли 114 произведений, демонстрирующих различные этапы развития европейской художественной культуры от Возрождения до Нового времени.

Выставка открыта для посетителей с 10 августа до 9 октября 2022 года в НГХМ|ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО, Верхневолжская набережная, 3.

Ранее сообщалось, что выставка старинных изображений нижегородской ярмарки открылась в Русском музее фотографии.