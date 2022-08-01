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Общество

Нижегородский водоканал завершил ремонт на Большой Печерской

12 августа 2022 10:48  [84] Общество

Водоснабжение домов на Большой Печерской в Нижнем Новгороде восстановлено после аварии, которая произошла 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, накануне произошла утечка из водопровода диаметром 315 мм. Отмечается, что все работы завершились досрочно: при нормативе в 24 часа бригады рабочих смогли выполнить ремонт поврежденного участка за 17 часов.

Движение трамваев восстановлено в обоих направлениях, при этом до сих пор сохраняется ограничение движения автомобилей в сторону центра города. Кроме того, временно перекрыта часть тротуара.

Как отметили в пресс-службе Нижегородского водоканала, полностью завершение благоустройства на аварийном участке выполнят в выходные, после чего движение транспорта возобновится в полном объеме.

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Теги:
Водоканал
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