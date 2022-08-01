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Бизнес

Новое оборудование для снижения шума устанавливают в теплицах на Бору

12 августа 2022 11:42  [101] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новое оборудование для снижения шума устанавливают в теплицах на Бору. Об этом сообщил технический директор управляющей компании "Рост" Дмитрий Махин.

Напомним, в июне суд закрыл теплицы ООО "Тепличный Комбинат Нижегородский" на 45 суток из-за превышения допустимых уровней шума и вибраций от работающего оборудования.

Как рассказал Дмитрий Махин, на предприятии было проведено инструментальное исследование, в ходе которого были выявлены все нарушения. Затем был разработан комплекс мероприятий, который позволяет полностью снять все превышения.

До завершения технических мероприятий компания в добровольном порядке отключила оборудование энергокомплекса для сокращения шумового воздействия. 

В настоящее время оборудование устанавливают в специальные звукоизолирующие кабины, которые позволяют существенно снизить шумовое воздействие. Также на стене энергокомплекса будут установлены звукоизолирующие экраны, а градирни охлаждения будут перенесены на противоположную сторону.

Кроме того, будут проведены дополнительные мероприятия на устройстве регулирования давления газа.

Все работы по шумоизоляции планируется завершить в середине сентября.

Также на территории теплиц будут установлены дополнительные светопоглощающие экраны. На предприятие они будут доставлены в сентябре, а установить их планируется в течение октября. 

"Таким образом, световое воздействие будет сведено к минимуму. Мы точно войдем в норматив, поскольку он был превышен незначительно. На период монтажных работ мы исключим включение досветки. С 23:00 до 7:00 досветка включаться не будет", - подчеркнул Дмитрий Махин.

Как сообщалось ранее, тепличный комплекс "Нижегородский" в Борском районе заработал на полную мощность в январе 2022 года.

На предприятии общей площадью 17,3 га используется система искусственного досвечивания растений, благодаря чему планируется круглогодично производить в сутки до 18 тонн овощей. Так, в теплицах будут выращиваться томаты, огурцы и листовой салат.

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Теги:
АПК Бор
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