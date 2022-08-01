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Экономика

Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Нижегородскую область

13 августа 2022 11:37  [27] Экономика
Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Нижегородскую область

Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Нижегородскую область

Зампред Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе поездки вице-премьеру – главе Минпромторга России и главе Нижегородской области Глебу Никитину продемонстрировали новейшие образцы продукции военного и гражданского назначения, в частности современной колесной бронетехники.

В продолжение поездки Денис Мантуров ознакомился с производством специальных изделий, эксплуатирующихся на всех российских самолетах, вертолетах и многих беспилотных летательных аппаратах, в морской и бронетанковой технике. Кроме того, предприятие осуществляет разработку и модернизацию комплексов стратегического и тактического высокоточного оружия.

Денис Мантуров высоко оценил качество продукции нижегородских предприятий ОПК и профессионализм сотрудников, который позволяет выполнять в полном объеме и в срок задачи по гособоронзаказу и поставлять Вооружённым силам России всю необходимую технику.

Также вице-премьер — глава Минпромторга России ознакомился с разработкой и серийным производством современных вычислительных средств и электронных модулей на ОАО "Рикор Электроникс". Кроме того, была представлена такая продукция, как сервера, материнские платы и платформы, ноутбуки, автокомпоненты, высокоточные резисторы и потенциометры. При этом оборудование обладает высоким уровнем локализации и по всем товарным группам идёт постоянная работа по повышению её уровня. Отдельное внимание было уделено ноутбукам бренда Rikor, производство которых было запущено в этом году. На данный момент в собственную дилерскую сеть компании отгружено уже более 20 тысяч экземпляров и продолжают поступать заявки на новые поставки. За последний год Рикор также увеличил производство серверов в 10 раз до 30 тысяч единиц.

Напомним, что в отрасли уже работают квоты по 44-му и 223-му Федеральным законам. Введены запреты на госзакупки иностранной вычислительной техники, светотехнической продукции, интегральных схем и смарт-карт на их основе. По всей остальной номенклатуре действует правило «второй лишний», по которому наличие хотя бы одной российской заявки автоматически исключает из конкурса иностранных претендентов. Благодаря этому доверенные и конкурентные российские решения, отвечающие требованиям заказчика, получают возможность быть замеченными, а предприятия развиваются.

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Теги:
Глеб Никитин ОПК Промышленность
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