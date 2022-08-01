Яндекс Погода назвала лучшие дни для рыбалки в Нижнем Новгороде в августе Общество

Яндекс Погода назвала лучшие дни для рыбалки в Нижнем Новгороде в августе

Нижний Новгород. 13 августа. НТА-Приволжье- Яндекс Погода 12 августа стала показывать специальный прогноз для любителей рыбалки. Теперь рыболовам из Нижнего Новгорода будет проще выбрать место и время для ловли рыбы.

Для рыбалки на Волге в августе жителям Нижнего Новгорода лучше выбрать ближайшую субботу, 13 августа. В этот день рыбаков может ожидать большой улов окуней. Температура воды составит +20 градусов. Давление в эти дни будет в пределах нормы — около 759 мм. рт. ст., будет солнечная погода практически без ветра.

Для рыбалки на Оке рыбакам стоит также выбрать ближайшие выходные. Погода отличная для поимки судака — вода прогреется до +18 градусов, давление будет в пределах нормы. На выходных температура воды составит около +20 градусов, давление составит около 754 мм. рт. ст. В субботу весь день будет солнечно, а в воскресенье небо закроет облаками, но осадков не ожидается. Такие погодные условия отлично подходят для ловли леща, густеры и окуня.

Для рыбалки на Щелоковских озерах доступно наибольшее число дней - 13, 15, 16 и 18 августа. В ближайшую субботу вода прогреется до +20 градусов, весь день будет солнечная погода с легким ветром, давление будет в пределах нормы — 754 мм рт. ст. В этот день стоит идти за карасем и окунем. 15 и 16 августа небо затянет облаками, но осадков не ожидается, вода прогреется еще сильнее, до +22 градусов, а давление немного понизится, до 752 мм рт. ст. Температура воды 18 августа составит +23 градуса, а давление будет пониженное — 745 мм рт. ст. Небо будет закрыто облаками. В эти дни погода способствует хорошему клеву карпа и карася.

Новый прогноз можно найти в разделе “Рыбалка”. Там собрана важная для рыболовов информация: температура воды, направление ветра над водоемом, давление, влажность и видимость. Сервис даёт прогноз на десять дней, причём в первые два дня он почасовой. Прогноз доступен в приложении Яндекс и рассчитывается при помощи технологии Meteum.