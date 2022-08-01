Wildberries сменил название сайта на "Ягодки" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Wildberries сменил название сайта на "Ягодки". Пользователи заметили изменения 15 августа.

Отметим, что ссылка на торговую площадку осталась прежней. Нововведения коснулись только шапки сайта, где расположено новое название, а на фирменном фиолетовом фоне появились изображения ягод.

При этом в компании отказались дать комментарии касательно смены названия.

Также некоторые пользователи отмечают технические сбои в работе сайте после перехода на новый дизайн.

Кстати, в июне 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров указал на большое наличие иностранных наименований в торговле. В частности, во время дискуссии было отмечено, что крупнейший в России маркетплейс Wildberries тоже выбрал английское название, а не русское "Дикие ягоды". Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук пообещала подумать над ребрендингом.