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Wildberries сменил название сайта на "Ягодки". Пользователи заметили изменения 15 августа.
Отметим, что ссылка на торговую площадку осталась прежней. Нововведения коснулись только шапки сайта, где расположено новое название, а на фирменном фиолетовом фоне появились изображения ягод.
При этом в компании отказались дать комментарии касательно смены названия.
Также некоторые пользователи отмечают технические сбои в работе сайте после перехода на новый дизайн.
Кстати, в июне 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров указал на большое наличие иностранных наименований в торговле. В частности, во время дискуссии было отмечено, что крупнейший в России маркетплейс Wildberries тоже выбрал английское название, а не русское "Дикие ягоды". Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук пообещала подумать над ребрендингом.
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