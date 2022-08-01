Акция по обмену школьными принадлежностями пройдёт в Нижнем Новгороде 20 августа Общество

В Нижнем Новгороде 20 августа пройдёт очередная федеральная акция "Зелёная суббота". Накануне начала нового учебного года акция будет посвящена обмену школьными принадлежностями, спортивной формой, учебниками.

Как рассказали организаторы, эта "Зелёная суббота" будет иметь максимально прикладное значение - она поможет родителям школьников всех возрастов хоть немного сэкономить.

На "Зелёную субботу" можно приносить всё, что потребуется школьникам: рюкзаки, пеналы, канцелярию, школьную и спортивную форму, мешки для сменной одежды, обувь, учебники, методички, тетради, даже ланчбоксы и многоразовые бутылки для воды. Главное условие – вещи должны быть чистыми и без повреждений.

"Приглашаем всех жителей Нижегородской области принять участие в "школьном" свопе. Здесь можно будет отдать те вещи, из которых ребенок вырос, то, что ему не подошло, и обрести действительно нужное к новому учебному году. Мы надеемся вовлечь еще больше нижегородцев в осознанное потребление", – отметил куратор акции в Нижегородской области Денис Вотинцев.

"Зелёная суббота" пройдет 20 августа с 11:00 до 14:00 на 1 этаже Центральной районной библиотеке им. 1 Мая Сормовского района (бул. Юбилейный д. 5).

Ранее в рамках акций "Зелёная суббота"нижегородцы приносили на обмен электронную технику, одежду и обувь, книги, настольные игры, мебель и посуду.

Акции продлятся до конца года. В сентябре можно будет обменяться товарами и аксессуарами для животных.

Полный график "Зеленых суббот" с адресами пунктов обмена и тематикой можно посмотреть на сайте проекта.

Напомним, акцию "Зелёная суббота" организует Минприроды России совместно с экологической партией "Зелёные". Впервые мероприятие стартовало 23 апреля сразу в 20 регионах России. Акция призвана продлить срок службы вещей, ставших ненужными, и таким образом сократить поток мусора на полигоны. Кроме того, акция позволит снизить экономическую нагрузку на жителей в текущий непростой период, уверены организаторы.