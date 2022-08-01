Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Прогноз погоды на август
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
16 августа 2022 18:52  [268] Проект IT-кампуса представлен экспертам в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 18:26  [190] Около 19 км дорог отремонтируют в Дивеевском районе в 2022 году по нацпроекту БКД
16 августа 2022 17:34  [236] Летняя ИТ-академия "Неймарк" открылась в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 17:18  [208] Девять нижегородских проектов в сфере креативных индустрий получат более 24,5 млн рублей грантовой поддержки
16 августа 2022 17:07  [251] Новый соседский центр открылся на улице Пермякова в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:58  [296] Закладка Святых врат Благовещенского мужского монастыря состоялась в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:49  [261] Продажу алкоголя ограничат на площадках празднования Дня города в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:44  [171] Велопробег "Дорога Минина" пройдет в Нижегородской области 4 сентября
16 августа 2022 16:27  [137] Законопроекты о праве волонтеров на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с нее внесены в Госдуму
16 августа 2022 15:53  [159] Несанкционированную свалку отходов обнаружили в Козинском лесничестве
Общество

Акция по обмену школьными принадлежностями пройдёт в Нижнем Новгороде 20 августа

16 августа 2022 09:46  [182] Общество

В Нижнем Новгороде 20 августа пройдёт очередная федеральная акция "Зелёная суббота". Накануне начала нового учебного года акция будет посвящена обмену школьными принадлежностями, спортивной формой, учебниками.

Как рассказали организаторы, эта "Зелёная суббота" будет иметь максимально прикладное значение - она поможет родителям школьников всех возрастов хоть немного сэкономить.

На "Зелёную субботу" можно приносить всё, что потребуется школьникам: рюкзаки, пеналы, канцелярию, школьную и спортивную форму, мешки для сменной одежды, обувь, учебники, методички, тетради, даже ланчбоксы и многоразовые бутылки для воды. Главное условие – вещи должны быть чистыми и без повреждений.

"Приглашаем всех жителей Нижегородской области принять участие в "школьном" свопе. Здесь можно будет отдать те вещи, из которых ребенок вырос, то, что ему не подошло, и обрести действительно нужное к новому учебному году. Мы надеемся вовлечь еще больше нижегородцев в осознанное потребление", – отметил куратор акции в Нижегородской области Денис Вотинцев.

"Зелёная суббота" пройдет 20 августа с 11:00 до 14:00 на 1 этаже Центральной районной библиотеке им. 1 Мая Сормовского района (бул. Юбилейный д. 5).

Ранее в рамках акций "Зелёная суббота"нижегородцы приносили на обмен электронную технику, одежду и обувь, книги, настольные игры, мебель и посуду.

Акции продлятся до конца года. В сентябре можно будет обменяться товарами и аксессуарами для животных.

Полный график "Зеленых суббот" с адресами пунктов обмена и тематикой можно посмотреть на сайте проекта.

Напомним, акцию "Зелёная суббота" организует Минприроды России совместно с экологической партией "Зелёные". Впервые мероприятие стартовало 23 апреля сразу в 20 регионах России. Акция призвана продлить срок службы вещей, ставших ненужными, и таким образом сократить поток мусора на полигоны. Кроме того, акция позволит снизить экономическую нагрузку на жителей в текущий непростой период, уверены организаторы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Школы Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph