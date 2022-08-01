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Общество

Система видеонаблюдения "Ростелекома" за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляций

16 августа 2022 13:38  [151] Общество
Фото пресс-службы компании

Фото пресс-службы компании

"Ростелеком" подвел итоги работы системы видеонаблюдения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), который проходил в 85 субъектах Российской
Федерации с 26 мая по 2 июля 2022 года. Свыше 132 тыс. камер, установленных компанией, обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию досрочного и основного периодов ЕГЭ, охват видеонаблюдением составил 98%.

Для сдачи ЕГЭ в 2022 году было задействовано более 5 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Экзамены также прошли в 97 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 59 странах. В ППЭ, расположенных в труднодоступных местностях РФ, велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал "Смотри ЕГЭ" с помощью специального программного обеспечения. Общее время трансляции в период проведения экзаменов в 2022 году составило 19 дней. Всего система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 3 594 241 час трансляций.

Государственную аттестацию контролировали свыше 16 тыс. общественных наблюдателей, а также искусственный интеллект — специально разработанная технология анализа поведения с использованием нейросети. Решение "Ростелекома" в режиме реального времени выявляло подозрительную активность на экзаменах. В онлайн-режиме искусственный интеллект одновременно «просматривал» видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий в день. За весь период проведения ЕГЭ искусственный интеллект выявил 11 916 нарушений, 208 из них были подтверждены модераторами.

Во время проведения экзаменов центр кибербезопасности "Ростелекома" зафиксировал несколько DDoS-атак мощностью до 10 Мбит/с, однако они не повлияли на работоспособность портала.

"Важную роль в сдаче госэкзаменов сегодня играют умные технологии. Система видеонаблюдения "Ростелекома" за ЕГЭ в очередной раз показала высокие результаты. Без сбоев отработал сайт "Смотри ЕГЭ", выдержав все DDoS-атаки. Каждый год искусственный интеллект, который изучает поведение участников ЕГЭ и следит, чтобы они не списывали и не использовали запрещенные предметы, становится умнее. В этом году мы видим значительное снижение ложных срабатываний. И несмотря на то, что некоторые выпускники, сдававшие экзамены, уже поступили в вузы, система продолжает проверять возможные нарушения. Ее работа продлится до 4 сентября, а уже с 5 сентября она начнет анализировать процесс сдачи экзаменов в дополнительный период. Расширяется и география работы нейронной сети: в этом году были охвачены 83 субъекта РФ против 32 в прошлом году", — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.

Сервисную поддержку портала "Смотри ЕГЭ" обеспечивал "Ростелеком Контакт- центр". Сотрудники компании также консультировали учителей, занятых в проверке работоспособности системы видеонаблюдения, пользователей портала, аккредитованных наблюдателей и аналитиков. На бесплатную горячую линию в коде 8-800 поступило 3 799 обращений и 1 659 писем на адрес электронной почты. Время ответа операторов на звонки составляло считанные секунды.

"Наша задача оказать максимально оперативную поддержку пользователям по организационным и техническим вопросам, чтобы все нюансы экзаменационного процесса были понятны и прозрачны. В пиковую нагрузку на линии работало 40 операторов, которые прошли специальное обучение и были обеспечены доступом к каждой аудитории во всех населенных пунктах страны. Благодаря цифровым технологиям процесс сдачи экзаменов был объективным и гарантировал спокойную, комфортную рабочую обстановку", — отметил генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев.

Система видеонаблюдения "Ростелекома" для ЕГЭ организована на базе защищенных оптических каналов связи. Все видеозаписи Единого государственного экзамена хранятся в центрах обработки данных "Ростелекома" в соответствии с требованиями региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 1 марта 2023 года.

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