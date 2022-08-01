Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Прогноз погоды на август
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Бизнес
16 августа 2022 17:47  [210] Нижегородское ООО "Кровля и изоляция" стало 191 в регионе участником нацпроекта "Производительность труда"
16 августа 2022 16:16  [203] Пятнадцать нижегородских компаний представляют свои разработки на военно-техническом форуме "Армия-2022"
16 августа 2022 14:50  [166] Банк "Открытие": большинство россиян не испытывают сложностей из-за ограничений при оплате игр онлайн
16 августа 2022 12:14  [164] "Росгосстрах" в Нижнем Новгороде лидирует на рынке розничного страхования региона
16 августа 2022 11:43  [199] "Стратегическая среда" – впервые в Нижнем Новгороде! 
16 августа 2022 11:25  [192] ОМК проведет в Выксе конференцию по стальному строительству 6-8 сентября
15 августа 2022 17:12  [318] "Витрина ГЧП-проектов" появилась на инвестпортале Нижегородской области
15 августа 2022 15:58  [246] Wildberries сменил название сайта на "Ягодки"
15 августа 2022 14:55  [292] Нижегородский производитель мороженого наращивает производство при поддержке Банка "Открытие" и Корпорации МСП
15 августа 2022 14:06  [221] Банк "Открытие" дарит 10 000 рублей за использование карты "120 дней"
Бизнес

Банк "Открытие": большинство россиян не испытывают сложностей из-за ограничений при оплате игр онлайн

16 августа 2022 14:50  [166] Бизнес

29% россиян тратили деньги на игры в мобильных телефонах или ТВ-приставках до появления ограничений. Более половины из них испытали сложности с оплатой игрового контента, связанные с ограничениями из-за санкций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

71% россиян не тратили деньги на платные компьютерные игры и до введения санкций против России: из них 58% играли только в бесплатные игры, а 13% не играют вообще. До 1000 рублей в месяц на онлайн-игры тратили 19% опрошенных, от 1000 до 3000 рублей -7%, более 3 тысяч рублей в месяц – 3%.

45% из тех, кто ранее покупал игровые контент онлайн, заявили, что у них не возникло сложностей с оплатой игрового контента после введения санкций против России. 35% продолжают испытывать такие сложности. 20% испытали подобные проблемы, но уже сумели решить их.

Среди тех, кто столкнулся с проблемой оплаты компьютерных игр после введения санкций, 33% не предпринимали для ее решения никаких действий. 29% оформили иностранный кошелек, который позволяет платить. 13% использовали при оплате VPN. 9% воспользовались при проведении платежей помощью друзей или знакомых. 8% выпустили карту другого российского банка, не попавшего под санкции. 7% открыли для этих целей карту иностранного банка.

Лишь 12% респондентов полностью отказались от привычных игр в мобильном телефоне и/или на ТВ-приставке из-за невозможности оплачивать процесс игры. Еще 29% из тех, кто тратил деньги на игровой контент, решили подождать - вдруг возможность оплаты вернется. Четверть респондентов (25%) стали играть в другие игры, в которых нет проблем с оплатой. 34% заявили, что у них не было проблем, связанных с онлайн-играми.

*Опрос проводился с 08 по 12 августа 2022 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph