Василий Суханов: "Мы продолжаем работу по формированию нормативов парковочного пространства" Общество

НИА "Нижний Новгород"

Экспертный совет при комитете Законодательного Собрания по градостроительному развитию на последнем заседании рассмотрел вопрос организации парковочного пространства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Как отметил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям ЗСНО Василий Суханов, речь идет об оптимальном решении существующей проблемы нехватки парковочных мест.

"Это решение должно с одной стороны учитывать интересы граждан, которые проживают на конкретной территории, владельцев автомобилей, нуждающихся в парковочных местах. С другой, мы заинтересованы в том, чтобы были учтены интересы застройщиков, и они могли успешно завершить строительство домов", - сказал Василий Суханов.

По его словам. уже сегодня можно говорить, что основное предложение, выдвинутое Экспертным советом, получило поддержку.

"Это сам норматив и его размерность. Если раньше он составлял 70 машиномест на 100 квартир, то теперь за основу берется парковочное место на квадратный метр жилой площади. Большинство регионов уже перешло именно на такую систему. Экспертный совет предложил величину данного норматива, утвердить и озвучить которую предстоит правительству Нижегородской области. В качестве консультанта свое мнение мы высказали, остается вопрос будущего правоприменения нового норматива. Все замечания и предложения будут обобщены и систематизированы, а затем переданы в областное правительство. Таким образом, вместе с правительством, администрацией Нижнего Новгорода мы продолжаем активную работу по формированию нормативов парковочного пространства и выходим на конкретные решения", - подчеркнул председатель градостроительного комитета ЗСНО.

Ранее сообщалось, что оплата за фактическое время использования парковки будет взиматься в Нижнем Новгороде.