Мемориальную доску нижегородскому тренеру Юрию Круглову открыли в Сормове Спорт

Фото пресс-службы администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Мемориальную доску известному нижегородскому тренеру конькобежного спорта Юрию Круглову открыли на фасаде спортивной школы "Сормово" при стадионе "Труд". Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

"Юрий Петрович Круглов внёс большой вклад в развитие физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, дал нам ориентиры на пути к высоким результатам и достижениям в области спорта. Мы будем чтить и помнить его и его заслуги", - отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков.

В открытии мемориальной доски приняли участие заместитель министра спорта Нижегородской области Алина Горшунова, экс-министр спорта Нижегородской области, генеральный менеджер БК "Пари Нижний Новгород" Сергей Панов,а также друзья, коллеги и воспитанники легендарного тренера, каждый из которых сказал много теплых слов, вспоминая Юрия Круглова.

Большую часть жизни Юрий Петрович Круглов посвятил развитию конькобежного спорта, подготовил более 20 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, участников первенств мира, победителей и призеров чемпионатов СССР. В 1998 году Юрий Круглов возглавил комитет по спорту, физкультуре и туризму администрации Нижнего Новгорода. В 2008 году - директор ДЮЦ "Сормово", в 2014 году - руководитель Центра спортивной подготовки Нижегородской области. Знаменитый тренер ушел из жизни в январе 2020 года, в ноябре 2022 года спортивной школе "Сормово" было присвоено его имя.