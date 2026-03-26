Нижегородское "Торпедо" почти сутки не могло вылететь из Череповца Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты и тренерский штаб нижегородского "Торпедо" почти сутки не могли покинуть Череповец после второго матча серии первого раунда плей-офф против "Северстали". Накануне нижегородцы крупно уступили хозяевам льда.

Сразу после игры команда отправилась в аэропорт, рассчитывая ночью вернуться в столицу Приволжья. Как сообщили в пресс-службе клуба, игроки прошли досмотр, и борт даже начал движение по полосе, однако в последний момент экипаж был вынужден затормозить. Самолет вернулся на стоянку, а затем команду отвезли обратно в гостиницу с планом вылететь утром.

Утро началось с новой внештатной ситуации. В отеле сработала пожарная сигнализация, прошла эвакуация, на место прибыли пожарные.

Позже команда вновь прибыла в аэропорт, повторно прошла все процедуры и снова заняла места в самолете. Однако вылет вновь не состоялся.

Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов из‑за угрозы атаки БПЛА. Первое уведомление об ограничениях появилось после полуночи. В 10 часов аэропорт возобновил работу, однако уже с 11:47 ограничения были введены повторно.

В итоге "Торпедо" смогло вылететь из Череповца лишь около 15 часов.

Уже завтра в Нижнем Новгороде запланирован третий матч (0+) серии.

