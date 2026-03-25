БК "Пари НН" обменял Кирилла Попова в "Уралмаш"

Кирилл Попов продолжит карьеру в составе екатеринбургского "Уралмаша".
Как сообщили в пресс-службе клуба, в результате обмена БК "Пари Нижний Новгород" получит денежную компенсацию.
В сезоне 2025/2026 27-летний тяжёлый форвард провёл за "Пари НН" 32 матча в Единой лиге ВТБ, 17 из которых начал в стартовой пятёрке. В среднем за игру он набирал 11,8 очка и делал 4,4 подбора.
В рамках Газпромбанк Кубка России Попов принял участие в четырёх встречах.
22 марта в домашней игре против "Самары" Попов установил личный рекорд результативности в Единой лиге, набрав 35 очков.
