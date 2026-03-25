Спорт

БК "Пари НН" обменял Кирилла Попова в "Уралмаш"

25 марта 2026 17:50 Спорт
БК Пари НН обменял Кирилла Попова в Уралмаш

Фото: БК "Пари НН"

Кирилл Попов продолжит карьеру в составе екатеринбургского "Уралмаша".

Как сообщили в пресс-службе клуба, в результате обмена БК "Пари Нижний Новгород" получит денежную компенсацию.

В сезоне 2025/2026 27-летний тяжёлый форвард провёл за "Пари НН" 32 матча в Единой лиге ВТБ, 17 из которых начал в стартовой пятёрке. В среднем за игру он набирал 11,8 очка и делал 4,4 подбора.

В рамках Газпромбанк Кубка России Попов принял участие в четырёх встречах.

22 марта в домашней игре против "Самары" Попов установил личный рекорд результативности в Единой лиге, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области спортивные организации смогут арендовать землю за 1 рубль в год.

