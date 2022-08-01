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Банк "Открытие" начал принимать заявки по новой госпрограмме кредитования МСП

18 августа 2022 15:32  [76] Бизнес

Программа позволит предпринимателям получить в банке льготное финансирование на инвестиционные цели по ставке не выше 4,5% годовых. Соответствующее постановление 17 августа подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Объем новой программы правительства РФ, Центробанка и "Корпорации МСП" составит 50 млрд рублей до конца 2022 года. Компании малого и среднего бизнеса смогут получить в банке "Открытие" инвестиционные кредиты на сумму от 50 млн до 1 млрд рублей сроком до 10 лет. В течение первых 3 лет льготного периода ставка по кредиту для среднего бизнеса составит 3%, для малого и микробизнеса – 4,5% годовых. Следующие 2 года ставка будет рассчитываться по формуле "ключевая ставка на дату подписания договора плюс не более чем 2,75%".

Средства могут быть направлены на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Льготные кредиты в рамках пилотного проекта смогут получить малые и средние предприятия, работающие в сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса и других. Полный перечень пилотных кодов ОКВЭД размещен на сайте Минэкономразвития России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
Банки Открытие
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