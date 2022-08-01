Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в четырех районах Нижегородской области на следующей неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в четырех районах Нижегородской области на следующей неделе. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.

Согласно информации, центр занятости населения проведет мероприятия 23 августа с 9:00 до 11:00, 25 августа с 9:00 до 16:00 подобрать профессию поможет Краснобаковский ЦЗН, а 26 августа с 10:00 до 11:00 - Первомайский, с 9:00 до 10:00 - Кстовский.

На мероприятиях будут организованы групповые консультации психолога, с которым можно будет обсудить вопросы трудоустройства, профессионального развития, а также смены направления сферы деятельности, если это необходимо.

Кроме того, специалисты дадут рекомендации по составлению резюме и прохождения собеседования.

Подробную информацию можно узнать в районных центрах занятости населения.