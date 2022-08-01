Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин проведет прием граждан 14 сентября Общество

Андрей Бетин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин проведет личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, прием начнется в 14:00 в приемной граждан губернатора и правительства региона по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, 2.

Желающим предварительно записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области по телефонам: (831) 430-96-39, 439-04-98. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения. Время каждого приема составляет 15-20 минут.

Со списком направлений, курируемых Андреем Бетиным, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 25 августа личный прием граждан проведет замгубернатора Егор Поляков.