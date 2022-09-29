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Культура и отдых

Нижегородская филармония 8 октября открывает новый концертный сезон 2022-2023

05 октября 2022 18:14  [169] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича 8 октября откроет юбилейный концертный сезон 2022-2023. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Первый в сезоне концерт пройдёт в рамках Абонемента №2 "Золотая коллекция" (6+). На нём прозвучат "Рассвет на Москве реке" (Мусоргский - Шостакович), Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (Прокофьев) и "Картинки с выставки" (Мусоргский - Стоковский). Руководить Академическим симфоническим оркестром филармонии будет один из ведущих российских дирижёров, выпускник Горьковской консерватории, народный артист РФ Владимир Понькин.

Сольную партию в фортепианном концерте Прокофьева исполнит солистка Санкт-Петербургского дома музыки Анастасия Ключерёва.

Согласно информации, в новом сезоне запланировано проведение 28 концертных циклов: 10 симфонических вечерних абонементов, 5 циклов камерных концертов в Кремлевском и Малом залах филармонии, 2 цикла литературных концертов в залах филармонии и 11 циклов "Филармонии школьника" (включая выездные).

Традиционно главным участником сезона будет Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии. Помимо него на сцену выйдут Уральский молодёжный симфонический оркестр, Камерный оркестр "Виртуозы Москвы", Big Band Sinfonica", а ещё 2 хора, 11 камерных коллективов, 17 дирижёров, 103 солиста-инструменталиста, 13 вокалистов и более 15 мастеров художественного слова.

Подробную афишу и стоимость билетов можно посмотреть на сайте филармонии.

Напомним, в 2022 году Нижегородская государственная академическая филармония имени Ростроповича отпразднует 85-летний юбилей. Симфоническому оркестру филармонии также исполнится 85 лет. Эти знаменательные события найдут своё отражение в концертных программах, в которых примут участие давние друзья филармонии - блистательные артисты и легендарные коллективы.

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Теги:
Концерты Филармония
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