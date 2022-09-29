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Общество

Более 500 ученых и экспертов присоединились к форуму "Языковая политика и лингвистическая безопасность" в НГЛУ

06 октября 2022 10:00  [181] Общество
Более 500 ученых и экспертов присоединились к форуму Языковая политика и лингвистическая безопасность в НГЛУ

Более 500 ученых и экспертов присоединились к форуму Языковая политика и лингвистическая безопасность в НГЛУ

VI Международный интерактивный научно-образовательный форум "Языковая политика и лингвистическая безопасность» стартовал вчера в виртуальной студии "Точки кипения НГЛУ".

Миссия Форума заключается в поиске инновационных решений и построении моделей, обеспечивающих лингвистическую безопасность, на основе солидарной ответственности власти и всех институтов гражданского общества за судьбу страны.

Форум объединит более 500 российских и зарубежных учёных и экспертов, представителей политических и общественных структур, академического сообщества, молодых ученых, студентов и аспирантов. География проекта насчитывает 11 городов Российской Федерации (Екатеринбург, Иваново, Казань, Москва, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Санкт-Петербург, Томск, Ростов-на-Дону, Уфа) и 9 стран мира.

Участие в торжественном открытии мероприятия приняла ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева, третий секретарь Представительства МИД РФ в Нижнем Новгороде Анна Чернова, ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева, ректор Минского государственного лингвистического университета (Республика Беларусь) Наталья Лаптева, протоиерей Дмитрий Мартынов. Модератором выступила проректор НГЛУ по науке и международному сотрудничеству Анна Горохова.

Официальный старт форуму дала ректор НГЛУ Жанна Никонова, отметив, что в 2022 году он включен в план мероприятий Года научно-технического сотрудничества России и АСЕАН и проводится при организационной и информационной поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

"Язык как тонко устроенный духовный феномен подвергается различным опасностям. Отрицательное воздействие на него могут оказывать технологии, средства массовой информации, агрессивная реклама, социо-культурные процессы, которые характеризуют гражданское общество на определенном этапе. Существенный отпечаток накладывает и однополярная ориентация на исключительно один из мировых языков, которым сейчас является язык международного общения. Потому так важно системно, научно обоснованно, целенаправленно подходить к вопросу обеспечения лингвистической безопасности, важнейшими составляющими которой служат укрепление позиций национального языка как внутри страны, так и в мировом языковом пространстве, сохранение языков малых народов внутри государства. От этого сильно зависит не только этническая самоидентификация этих народов внутри большой страны, но и профилактика сепаратизма и экстремизма.

И, конечно, необходимо развивать само лингвистическое образование, расширять его академический профиль. Политика в сфере лингвистической безопасности призвана отвечать на самые актуальные вызовы времени, но ее результат станет действительно ощутимым, если заботу о языке будут осуществлять все здоровые силы общества", - отметила ректор НГЛУ.

По словам ректора МГЛУ Ирины Краевой, форум зарекомендовал себя как площадка для глубокого научного обсуждения и анализа ряда вопросов современной языковой политики и лингвистической безопасности, и его междисциплинарный вектор позволит выстроить продуктивный диалог среди специалистов из целого ряда областей.

Наталья Лаптева, приветствуя участников форума, отметила, что три Лингвистических университета постсоветского пространства сегодня задают тональность в языковой политике и вносят значимый вклад в развитие лингвистической безопасности России и Белоруссии.

"То, какие стратегические направления задает государственная политика России в сфере языка, нам в Белоруссии видится также очень важным, поскольку невозможно существовать отдельно в языковом пространстве, тем более, если мы говорим о языках, которые так связаны. Язык окружает нас во всем, и если отношение к нему будет более бережным, как к инструменту и средству, которое наилучшим образом позволяет решать все вопросы и находить оптимальные пути в достижении цели, то развитие и взаимодействие стран, народов и культур поднимется на новый, созидательный уровень. Рада, что в лице Минского государственного лингвистического университета наша страна может представлять особенности языковой политики и задачи в области лингвистической безопасности в Республике Беларусь. Надеюсь, что работа форума в этом году, на своем новом витке, позволит внести предложения относительно новых форм в инновационных решениях, моделях, которые позволят создать условия для обеспечения лингвистической безопасности в стране, гражданском обществе и учреждениях образования", - подчеркнула Наталья Лаптева.

Научно-образовательный форум продлится два дня – 5 и 6 октября. Направления работы в этом году соответствуют новым геополитическим и внутрироссийским вызовам: участники будут делать доклады и вести дискуссии в рамках треков, посвященных проблемам лингвистической безопасности в контексте современных глобализационных процессов, языковым процессам в лингвополитическом измерении, языковой политики, проблемам и перспективам Русского мира в Ближнем и Дальнем зарубежье, современным тенденциям в обучении иностранным языкам как фактору реализации языковой политики, медиабезопасности и другим темам. Познакомиться с программой форума можно по ссылке.

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Теги:
Международное сотрудничество НГЛУ Образование
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