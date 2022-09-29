Нижегородец Дмитрий Григорьев рассказал о том, как стал лучшим учителем математики в России Общество

Фото: из архива Дмитрия Григорьева

Педагог из лицея № 15 имени академика Харитона в Сарове Дмитрий Григорьев в интервью pravda-nn.ru рассказал о том, как стал победителем в номинации "За вклад в развитие знаний, умений и навыков школьников в области естественных наук" на конкурсе "Учитель года России"-2022.

Согласно информации, Дмитрий в 1996 году решил пойти по стопам дедушки, доктора педагогических наук. И подал документы в Арзамасский пединститут. А в 2001 году, окончив обучение, сразу попал в физико-математический лицей.

"До сих пор помню, мой первый урок был в 6‑А классе. Меня привели, познакомили. Дети сначала были в шоке, когда увидели такого высокого учителя. Урок прошел скомкано, в нервозности, я все-таки был только после института, — вспоминает Дмитрий Григорьев. — Но у меня были хорошие наставники. Калашникова Галина Ивановна помогала с учениками и учебниками, все материалы давала".

Учитель математики, алгебры, наглядной геометрии и математического анализа признался, что проработав 2,5 года в лицее, он ушел из образования на 8 лет.

"Школу жизни большую прошел, много, где проработал, набрался опыта. И когда пришел второй раз в школу работать, то отношение было уже совсем другое. Хотелось как-то и самому развиваться, и чтобы уроки интересные были. Чтобы дети любили математику и геометрию, потому что многие сейчас не любят некоторые предметы, — рассказал Дмитрий Григорьев. — Вернулся уже в 2013 году в тот же самый лицей. Больше отсюда, наверное, не уйду".

Найдя свое призвание, учитель начал действовать решительно. Стал придумывать новые подходы к преподаванию, чтобы занятия получались своеобразные и неожиданные. Одна из последних находок — "Парковые уроки". Суть в том, что учитель с ребятами выходят из класса в коридор или на улицу, чтобы полученные на уроках знания применить в жизненных ситуациях на практике. Такой способ изучения геометрии учащимся нравится больше привычного формата уроков. В классы они возвращаются уже замотивированные.

Необычные уроки принесли Дмитрию Григорьеву победу в региональном конкурсе профессионального мастерства и привели его на всероссийский финал "Учителя года". По признанию педагога, это высшая точка развития учителя-предметника.

Однако жизнь учителя — это не только интересные уроки, во время которых фанаты своей работы отключаются от реальности, чтобы погрузиться в образовательный процесс и чему-то научить ребят. Это также самообразование, общение с детьми, бесконечная работа с докумнетацией.

"Сейчас кричат на каждом углу, что нас хотят освободить от заполнения всяких бумажек. Но это как раз самое сложное, когда сидишь, 10 отчетов, анкет и всего остального заполнил. После этого уже учить не хочется ничего", — признался педагог.

А радуют Дмитрия Григорьева достижения учеников, которые после выпуска из школы рассказывают о своем поступлении и различных победах. Чтобы добиться расположения ребят, нужно относиться к ним с уважением и больше общаться.

Когда начинаются конкурсы и командировки, учителю работать приходится 24 на 7. Эпопея с "Учителем года России-2022" длится с марта — итоги общего финала стали известны только сегодня. Дмитрий Григорьев прошел не один отборочный этап, чтобы попасть в Москву.

"На школьном этапе редко кто целенаправленно идет участвовать в конкурсе. Знаю таких только 4 человека из 88, кто в финале был. В основном это добровольно-принудительный формат. Но когда уже в саму атмосферу конкурса погружаешься на зональном и региональном этапах, то отношение меняется. И к себе, и к детям, и к работе. Хочется как-то развиваться. И в этом смысл конкурса, я считаю. Толчок дает", — сказал финалист.

Сначала учителя записывали уроки со своими детьми, отправляли видео на оценку жюри. В региональном туре нужно было провести мастер-класс для коллег. Затем нижегородец готовил медиавизитку, проводил методическую мастерскую. В Тюмени новые сюрпризы — нужно провести урок на 30 минут (вместо привычных 45), и показать воспитательное событие на 20 минут.

"Здесь все на равных были – уроки для чужих детей проводили в тюменской гимназии №16. Там нам заранее сказали, в каком классе и какую тему мы будем преподавать. Первый раз мы детей увидели только когда прозвенел звонок на урок. До этого с ними не знакомились, не общались, — рассказал Дмитрий Григорьев. — Дети в классах с углубленным изучением предмета мотивированные. Был один момент, на который, как я думал, не хватит времени. Но за первой партой сидела девушка Мария – она всех построила, сама все сделала. Я от нее был в шоке, мне ничего даже говорить не пришлось. Когда вышел из кабинета, подумал – побольше бы себе таких детей".

Нижегородец признался, что в финале удалось не все. Урок прошел хорошо, но воспитательное событие не позволило пройти в "пятняшку". Лауреаты также отвечали на вопросы от ученического, родительского и профессионального жюри.

Конкурс — это не только признание достижений педагогов. Но и возможность обмена опыта с коллегами со всей страны. В финал съехались 88 лучших учителей со всех регионов. И теперь это дружное профессиональное сообщество.

"Уже не хотим прощаться все. Когда здесь идет это общение, движение, знакомства, мастер-классы, хочется развиваться дальше", — сказал Дмитрий Григорьев.