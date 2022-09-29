1,6 млрд рублей выделено на камеры наблюдения в Нижнем Новгороде
Нижегородская "бережливая" поликлиника признана лучшей в России
Введён запрет на продажу детям зажигалок и баллончиков с газом
Производство текстиля запустят в Володарске в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 6 октября 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
06 октября 2022 15:14  [99] Стратсессия по вопросам цифровой педагогики прошла в Мининском университете
06 октября 2022 15:07  [100] Новые санкции Евросоюза закрыли россиянам доступ к криптовалютам
06 октября 2022 14:42  [105] Почти 100 НКО в Нижегородской области стали участниками семинаров Дома народного единства
06 октября 2022 14:28  [160] Аварийный дом на улице Керченской в Нижнем Новгороде снесут за 16 млн рублей
06 октября 2022 14:02  [112] Семь педагогов вышли в финал телешоу "Классная тема!"
06 октября 2022 13:46  [135] Нижегородец Дмитрий Григорьев рассказал о том, как стал лучшим учителем математики в России
06 октября 2022 13:34  [145] Проводы мобилизованных прошли 6 октября в Дзержинске Нижегородской области
06 октября 2022 13:10  [127] Студенты и аспиранты получили отсрочку от частичной мобилизации
06 октября 2022 13:03  [121] Эксперты обсудили борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Нижегородской области
06 октября 2022 12:02  [126] Благоустроенный сквер имени Пландина открыли в Арзамасе
Общество

Нижегородец Дмитрий Григорьев рассказал о том, как стал лучшим учителем математики в России

06 октября 2022 13:46  [135] Общество

Фото: из архива Дмитрия Григорьева

Педагог из лицея № 15 имени академика Харитона в Сарове Дмитрий Григорьев в интервью pravda-nn.ru рассказал о том, как стал победителем в номинации "За вклад в развитие знаний, умений и навыков школьников в области естественных наук" на конкурсе "Учитель года России"-2022.

Согласно информации, Дмитрий в 1996 году решил пойти по стопам дедушки, доктора педагогических наук. И подал документы в Арзамасский пединститут. А в 2001 году, окончив обучение, сразу попал в физико-математический лицей.

"До сих пор помню, мой первый урок был в 6‑А классе. Меня привели, познакомили. Дети сначала были в шоке, когда увидели такого высокого учителя. Урок прошел скомкано, в нервозности, я все-таки был только после института, — вспоминает Дмитрий Григорьев. — Но у меня были хорошие наставники. Калашникова Галина Ивановна помогала с учениками и учебниками, все материалы давала".

Учитель математики, алгебры, наглядной геометрии и математического анализа признался, что проработав 2,5 года в лицее, он ушел из образования на 8 лет.

"Школу жизни большую прошел, много, где проработал, набрался опыта. И когда пришел второй раз в школу работать, то отношение было уже совсем другое. Хотелось как-то и самому развиваться, и чтобы уроки интересные были. Чтобы дети любили математику и геометрию, потому что многие сейчас не любят некоторые предметы, — рассказал Дмитрий Григорьев. — Вернулся уже в 2013 году в тот же самый лицей. Больше отсюда, наверное, не уйду".

Найдя свое призвание, учитель начал действовать решительно. Стал придумывать новые подходы к преподаванию, чтобы занятия получались своеобразные и неожиданные. Одна из последних находок — "Парковые уроки". Суть в том, что учитель с ребятами выходят из класса в коридор или на улицу, чтобы полученные на уроках знания применить в жизненных ситуациях на практике. Такой способ изучения геометрии учащимся нравится больше привычного формата уроков. В классы они возвращаются уже замотивированные.

Необычные уроки принесли Дмитрию Григорьеву победу в региональном конкурсе профессионального мастерства и привели его на всероссийский финал "Учителя года". По признанию педагога, это высшая точка развития учителя-предметника.

Однако жизнь учителя — это не только интересные уроки, во время которых фанаты своей работы отключаются от реальности, чтобы погрузиться в образовательный процесс и чему-то научить ребят. Это также самообразование, общение с детьми, бесконечная работа с докумнетацией.

"Сейчас кричат на каждом углу, что нас хотят освободить от заполнения всяких бумажек. Но это как раз самое сложное, когда сидишь, 10 отчетов, анкет и всего остального заполнил. После этого уже учить не хочется ничего", — признался педагог.

А радуют Дмитрия Григорьева достижения учеников, которые после выпуска из школы рассказывают о своем поступлении и различных победах. Чтобы добиться расположения ребят, нужно относиться к ним с уважением и больше общаться.

Когда начинаются конкурсы и командировки, учителю работать приходится 24 на 7. Эпопея с "Учителем года России-2022" длится с марта — итоги общего финала стали известны только сегодня. Дмитрий Григорьев прошел не один отборочный этап, чтобы попасть в Москву.

"На школьном этапе редко кто целенаправленно идет участвовать в конкурсе. Знаю таких только 4 человека из 88, кто в финале был. В основном это добровольно-принудительный формат. Но когда уже в саму атмосферу конкурса погружаешься на зональном и региональном этапах, то отношение меняется. И к себе, и к детям, и к работе. Хочется как-то развиваться. И в этом смысл конкурса, я считаю. Толчок дает", — сказал финалист.

Сначала учителя записывали уроки со своими детьми, отправляли видео на оценку жюри. В региональном туре нужно было провести мастер-класс для коллег. Затем нижегородец готовил медиавизитку, проводил методическую мастерскую. В Тюмени новые сюрпризы — нужно провести урок на 30 минут (вместо привычных 45), и показать воспитательное событие на 20 минут.

"Здесь все на равных были – уроки для чужих детей проводили в тюменской гимназии №16. Там нам заранее сказали, в каком классе и какую тему мы будем преподавать. Первый раз мы детей увидели только когда прозвенел звонок на урок. До этого с ними не знакомились, не общались, — рассказал Дмитрий Григорьев. — Дети в классах с углубленным изучением предмета мотивированные. Был один момент, на который, как я думал, не хватит времени. Но за первой партой сидела девушка Мария – она всех построила, сама все сделала. Я от нее был в шоке, мне ничего даже говорить не пришлось. Когда вышел из кабинета, подумал – побольше бы себе таких детей".

Нижегородец признался, что в финале удалось не все. Урок прошел хорошо, но воспитательное событие не позволило пройти в "пятняшку". Лауреаты также отвечали на вопросы от ученического, родительского и профессионального жюри.

Конкурс — это не только признание достижений педагогов. Но и возможность обмена опыта с коллегами со всей страны. В финал съехались 88 лучших учителей со всех регионов. И теперь это дружное профессиональное сообщество.

"Уже не хотим прощаться все. Когда здесь идет это общение, движение, знакомства, мастер-классы, хочется развиваться дальше", — сказал Дмитрий Григорьев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Учитель
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Встреча Глеба Никитина с мобилизованными нижегородцами в Мулино
29 сентября 2022 10:50Встреча Глеба Никитина с мобилизованными нижегородцами в Мулино
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph