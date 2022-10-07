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Бизнес

ВТБ продолжает развивать функционал расчётов в национальных валютах

26 октября 2022 17:28  [162] Бизнес

Банк ВТБ открыл специальный счет востро в своем индийском филиале после получения разрешения Резервного банка Индии (РБИ). Новый механизм расчетов в национальных валютах России и Индии позволит активнее использовать индийские рупии для платежей по импортно-экспортным контрактам между странами. Кроме того, это новые возможности для инвестирования российских компаний на индийском рынке.

ВТБ работает на индийском рынке уже 14 лет.

"ВТБ накопил огромную экспертизу, которая позволяет решать самые сложные задачи по развитию бизнеса наших клиентов, а также наладил устойчивые связи с представителями индийского бизнеса и регулирующих органов. Сегодня одна из важнейших государственных задач – развитие прямых расчётов в национальных валютах в целях укрепления торгово-экономических связей. И здесь ВТБ выступает связующим звеном, финансовым партнером, который не просто помогает нашим клиентам проработать договорную базу, но и оказывает содействие в урегулировании возникающих вопросов с индийскими банками с точки зрения комплаенс-процедур. Все это значительно ускоряет процесс налаживания расчетов в национальных валютах", - заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

Филиал банка ВТБ в Индии занимается международным обслуживанием юридических лиц, проводит конверсионные операции, осуществляет расчетно-кассовое обслуживание, привлекает депозиты юридических лиц, оказывает консультационные услуги в отношении торгово-экономических связей между Индией, Россией и странами СНГ. Филиал является действующим членом Indian Banks’ Association (Индийская банковская ассоциация) и Foreign Exchange Dealers Association of India (Ассоциация валютных дилеров Индии).

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Теги:
ВТБ
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