Директор нижегородской компании "ЭКВИНТ" Александр Бойко стал участником конкурса "Лидеры Возрождения" Общество

Директор нижегородской компании "ЭКВИНТ" Александр Бойко стал участником кадрового конкурса "Лидеры Возрождения".

Александр Бойко – инженер по профессии, проделал карьерный путь с 2009 года с должности инженера АСУТП (автоматизация производственных процессов, разработка электрических схем, программирование ПЛК и SCADA) до технического директора. В 2018 году открыл свою инженерную компанию.

Чем занимается ваша компания?

Наш бизнес очень непростой - это разработка и производство нестандартного технологического оборудования. Это один сплошной НИОКР, который включает в себя целый спектр задач. Для выполнения этих задач требуются высококвалифицированные кадры (инженеры-проектировщики, инженеры-конструкторы, инженеры-программисты, производственный персонал и так далее). Сегодня в нашем штате - 30 человек.

Конкурс "Лидеры возрождения" - это конкурс для создания кадрового резерва. В чем вы видите свое достижение как управленца?

Собрать коллектив сильных специалистов, организовать производство, конкурировать с мировыми производителями, решать нетривиальные задачи на постоянной основе, поддерживать достойный уровень зарплат и хорошие условия труда - это очень непростая задача. И раз мы с этим справляемся, можно утверждать, что наша компания сильная, устойчивая и перспективная. В этом я и вижу свое достижение как управленца.

Почему вы решили принять участие в конкурсе "Лидеры возрождения"?

Всегда хотел быть полезным своей стране. В условиях технологической зависимости вижу острую необходимость в динамичном развитии отечественных производств, на базе малого и среднего бизнеса. Имею почти 15-летний опыт работы в инженерном бизнесе, знаю проблемы и задачи этой сферы, умею решать нестандартные задачи, работаю на результат - все это, как мне кажется, может быть очень полезным в сложившейся в нашей стране ситуации.

Я считаю, что темпы развития, темпы разработок должны быть и могут быть значительно выше, но для этого нужны качественные изменения и, в первую очередь, эти изменения должны касаться управленческих кадров. Сейчас необходимо свести к минимуму бюрократию, привлекать действительно грамотных, опытных, амбициозных, современных, с живым мышлением руководителей, которые не боятся идти вперед, брать на себя ответственность и добиваться результатов. Конкурс - это возможность попасть в резерв управленческих кадров Российской Федерации и далее быть полезным в своей сфере деятельности.

Жители Нижегородской области активно участвуют в конкурсах "Лидеры возрождения". Успешные жители региона хотят применить свой управленческий опыт, знания и навыки на новых территориях, помочь с восстановлением регионов.

Регистрация на конкурсы продлится до 3 ноября в ДНР, до 7 ноября в ЛНР, до 14 ноября в Запорожской области и до 21 ноября в Херсонской области. Победители получат по 1 000 000 рублей на персонально выбранную программу обучения на территории Российской Федерации, а также персональные рекомендации от лучших HR-специалистов Российской Федерации, поддержку экспертов и наставников.

Также из числа победителей будут отобраны участники специальной "программы развития кадрового управленческого резерва" на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Мастерской управления "Сенеж" или Всероссийского образовательного центра "Машук".

Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв народной республики/области.

Ранее житель Нижегородской области Денис Бобров стал участником кадрового конкурса "Лидеры возрождения".