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Общество

Почти 100 кг недоброкачественной мясной продукции изъято из продажи в Нижегородской области в 2022 году

08 ноября 2022 11:51  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 100 кг недоброкачественной мясной продукции изъято из продажи в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, за 9 месяцев текущего года было исследовано 999 проб мясной продукции по микробиологическим показателям. 1,2% из них не соответствовал гигиеническим нормативам.

По физико-химическим показателям (пищевая ценность, массовая доля сухих веществ, содержание соли и др.) исследовано 158 проб мясных продуктов, отклонений от нормативов не установлено.

На наличие антибиотиков исследования прошла 131 проба мясной продукций, из которых неудовлетворительных проб - 1,5%. Опасных элементов обнаружено не было.

Всего из оборота была изъята 31 партия недоброкачественной мясной продукции общим весом 98 кг. Виновные лица были оштрафованы на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородский производитель выпускал пельмени с антибиотиками.

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Теги:
Продовольствие Роспотребнадзор
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