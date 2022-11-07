Школу искусств отремонтировали в Починках Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Ремонт детской школы искусств по нацпроекту "Культура" завершился в селе Починки Нижегородской области.

В министерстве культуры региона сообщили, что на реставрацию данного учреждения было выделено 11,4 млн рублей из федерального бюджета, а также 6,8 млн рублей из облбюджета.

В здании выполнен большой объем работ как внутри, так и снаружи. В школе заменили кровлю, электропроводку, выполнили переустройство всех внутренних коммуникаций. Кроме того, рабочие отремонтировали все помещения, в том числе, и зал для репетиций.

"Детские школы искусств – важное звено дополнительного образования. Будем приводить их в порядок. Надеюсь, это поможет ребятам и педагогам в их творческой деятельности", - заявил губернатор Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что после модернизации в Большом Болдине открылась центральная районная библиотека им. Пушкина.