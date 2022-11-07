Проспект Циолковского планируют отремонтировать в Дзержинске в 2023 году по нацпроекту БКД Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В 2023 году в Дзержинске запланирован ремонт проспекта Циолковского в рамках нацпроекта БКД. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, дорожники обновят покрытие проспекта на участке от ул. Урицкого до пр. Свердлова.

Также по программе ремонта дорог отремонтируют путепровод на пр. Свердлова через железную дорогу. В перечень объектов вошли участок дороги по ул. Новомосковской, а также проезд от города до объездной трассы в сторону Нижнего Новгорода.

"Дорожная кампания в Дзержинске в первую очередь была нацелена на решение наиболее болезненных вопросов. В частности, это касается дорожного центрального кольца, улицы Петрищева. Горожане уже привыкают к тому, что можно ездить по безопасным дорогам. В 2023 году продолжим работу", - сказал глава города Иван Носков.

Напомним, что в 2022 году в Дзержинске был выполнен большой объем дорожного ремонта по программе БКД.