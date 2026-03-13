Названы нижегородские муниципалитеты с наибольшим числом долгожителей Общество

Фото: Александр Воложанин

386 людей старше 100 лет проживают в Нижегородской области. Данными, актуальными на начало марта 2026 года, с НИА "Нижний Новгород" поделились в региональном министерстве соцполитики.

Большая часть долгожителей (226) находится в 49 муниципальных образованиях региона, остальные 160 – в Нижнем Новгороде.

При этом жителей, достигших 100-летнего возраста, нет в Большеболдинском, Вадском, Варнавинском, Ветлужском, Княгининском, Сеченовском, Тоншаевском, Уренском и Шарангском округах.

Отмечается также, что в декабре 2026 года жительница Сормова отметит 107-летие. На данный момент это самый возрастной житель Нижегородской области.

