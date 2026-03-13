Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Общество

Названы нижегородские муниципалитеты с наибольшим числом долгожителей

13 марта 2026 12:03 Общество
Названы нижегородские муниципалитеты с наибольшим числом долгожителей

Фото: Александр Воложанин

386 людей старше 100 лет проживают в Нижегородской области. Данными, актуальными на начало марта 2026 года, с НИА "Нижний Новгород" поделились в региональном министерстве соцполитики. 

Большая часть долгожителей (226) находится в 49 муниципальных образованиях региона, остальные 160 – в Нижнем Новгороде. 

При этом жителей, достигших 100-летнего возраста, нет в Большеболдинском, Вадском, Варнавинском, Ветлужском, Княгининском, Сеченовском, Тоншаевском, Уренском и Шарангском округах. 

Отмечается также, что в декабре 2026 года жительница Сормова отметит 107-летие. На данный момент это самый возрастной житель Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут оформить пенсионное свидетельство на "Госуслугах".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Пенсионеры Социальная сфера
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных