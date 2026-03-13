Свидетельство пенсионера доступно в национальном мессенджере Мах Общество

Получить в магазине скидку пенсионера стало проще. Предъявить пенсионное свидетельство теперь можно, показав QR-код в национальном мессенджере Мах. Технология доступна на кассах самообслуживания.

Электронное свидетельство пенсионера действует наравне с бумажным, использовать его можно по желанию.

Применить QR-код можно на кассах самообслуживания в пилотных магазинах сетей «Перекресток» и «Пятерочка».

Чтобы получить скидку, необходимо отсканировать товары на кассе самообслуживания, затем перейти к оплате и нажать «Скидка пенсионерам». В мессенджере Мах нужно будет открыть раздел «Цифровой ID», нажать «Показать ID», а затем поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить.

Цифровой ID в Мах — это возможность предъявлять документы в электронном виде наравне с бумажными. Для его создания нужно авторизоваться через «Госуслуги», сфотографироваться и подтвердить личность — по загранпаспорту нового образца, водительскому удостоверению или по биометрии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия добилась полного цифрового суверенитета после запуска национального мессенджера Max. Разработка отечественных цифровых решений отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».