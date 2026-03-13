Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Общество

Нижегородцев предупредили о затяжной магнитной буре 13 марта

13 марта 2026 10:56 Общество
Нижегородцев предупредили о затяжной магнитной буре 13 марта

Фото: сгенерировано нейросетью

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредили, что уже этой ночью магнитосфера над Нижним Новгородом может стать неспокойной. По словам специалистов, начинается длительная серия геомагнитных возмущений из‑за крупной корональной дыры на Солнце.

Ожидается, что в течение суток вырастет скорость солнечного ветра, направленного к Земле, а следом начнут увеличиваться и геомагнитные индексы.

Причина возможных бурь хорошо заметна на снимках светила. Речь идет о большой корональной дыре необычной формы — она больше напоминает гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца.

В прошлый раз она спровоцировала магнитные бури уровня G1-G2. Поскольку ее размеры и форма почти не изменились, специалисты допускают, что и сейчас сценарий будет похожим.

По расчетам, первые возмущения возможны ближе к полуночи. Если прогноз оправдается, есть шанс увидеть яркие полярные сияния.

Однако ученые отмечают, что пока скорость солнечного ветра не растет, поэтому окончательные выводы можно будет сделать только после фактического начала бурь.

В период геомагнитной активности метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния. Чаще всего возникают головные боли, повышенная утомляемость, сонливость и общее ощущение слабости. У некоторых снижается концентрация и падает работоспособность.

Врачи рекомендуют во время усиления солнечной активности по возможности избегать перегрузок и стрессов, уделять больше времени отдыху и чаще бывать на свежем воздухе. Тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, стоит заранее позаботиться о необходимых препаратах, поскольку магнитные возмущения способны вызвать обострение хронических проблем.

Ранее сообщалось, что нижегородцы переживают более двух тысяч магнитных бурь за жизнью.

