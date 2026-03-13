Тепловые сети Дзержинска проверят красителем Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Специалисты Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» проверят на герметичность системы теплоснабжения города. Для этого с 20 марта в сетевую воду будет добавляться органический краситель «Уранин А».

Окрашенная в зелёный цвет вода позволит выявить места возможных утечек и незаконные врезки на тепловых сетях.

Просим жителей при обнаружении течей воды жёлто-зелёной окраски и любых повреждений тепловых сетей немедленно сообщать в диспетчерскую службу Дзержинских тепловых сетей по телефонам 8 (8313) 39-29-26 или 8 (8313) 39-29-05.

Краситель «Уранин А» разрешён для определения утечки воды в теплосетях и безопасен для людей и окружающей среды. Он также широко применяется в производстве средств бытовой химии, пищевой промышленности, фармацевтике, медицине, других отраслях.

Вместе с тем обращаем внимание, что вода «из батареи» не может использоваться для бытовых целей. Перед подачей в систему отопления она проходит химическую обработку и содержит специальные реагенты, препятствующие отложению накипи и небезопасные для здоровья людей. Кроме того, она не проходит обработку от болезнетворных микроорганизмов.