Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 марта 2026 11:11
Тепловые сети Дзержинска проверят красителем
13 марта 2026 10:56
Нижегородцев предупредили о затяжной магнитной буре 13 марта
13 марта 2026 10:38
Свидетельство пенсионера доступно в национальном мессенджере Мах
13 марта 2026 10:34
Губернатор Нижегородской области подписал закон о "растениях-иноагентах"
13 марта 2026 10:03
Препарат для лечения рака мочевого пузыря протестируют на нижегородцах
13 марта 2026 09:16
Теплая и сухая погода ждет нижегородцев в выходные
13 марта 2026 08:00
Два населенных пункта исчезли, а еще 24 изменили вид в Нижегородской области
13 марта 2026 07:00
Нижегородская мэрия создала штаб для борьбы с лесными и торфяными пожарами
12 марта 2026 19:47
Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области выросла на 4,9%
12 марта 2026 19:20
Более 7 000 км разметки нанесут на дорогах Нижегородской области
Общество

Тепловые сети Дзержинска проверят красителем

13 марта 2026 11:11 Общество
Тепловые сети Дзержинска проверят красителем

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Специалисты Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» проверят на герметичность системы теплоснабжения города. Для этого с 20 марта в сетевую воду будет добавляться органический краситель «Уранин А».

Окрашенная в зелёный цвет вода позволит выявить места возможных утечек и незаконные врезки на тепловых сетях. 

Просим жителей при обнаружении течей воды жёлто-зелёной окраски и любых повреждений тепловых сетей немедленно сообщать в диспетчерскую службу Дзержинских тепловых сетей по телефонам 8 (8313) 39-29-26 или 8 (8313) 39-29-05.

Краситель «Уранин А» разрешён для определения утечки воды в теплосетях и безопасен для людей и окружающей среды. Он также широко применяется в производстве средств бытовой химии, пищевой промышленности, фармацевтике, медицине, других отраслях.

Вместе с тем обращаем внимание, что вода «из батареи» не может использоваться для бытовых целей. Перед подачей в систему отопления она проходит химическую обработку и содержит специальные реагенты, препятствующие отложению накипи и небезопасные для здоровья людей. Кроме того, она не проходит обработку от болезнетворных микроорганизмов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных