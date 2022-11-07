Музейный комплекс "Усадьба Худякова" отремонтировали в Балахне Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Ремонт музейно-исторического комплекса ОКН "Усадьба Худякова" завершился в Балахне.

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, работы выполнялись в рамках нацпроекта "Культура".

Всего на ремонт музея было направлено почти 14,4 млн рублей. В главном здании музея заменили кровлю, укрепили несущие кровельные конструкции, восстановили водосточную систему.

Кроме того, подрядчик выполнил капремонт крыш и укрепил чердачных перекрытий во флигеле усадьбы.

По словам главу МСУ Балахнинского района Андрея Дранишникова, проектно-сметную документацию по данному объекту готовили тщательно, поскольку он является ОКН регионального значения.

"Ремонт проводился организацией, имеющей лицензию Министерства культуры России, и выполнялся под постоянным контролем со стороны администрации округа. Мы хотим, чтобы здание стало украшением города к его 550-летию, заиграло по-новому и привлекало еще больше гостей", - сказал Андрей Дранишников.

Ранее сообщалось, что ремонт Дома культуры завершился в селе Зиняки Городецкого района.