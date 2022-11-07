Музейный комплекс "Усадьба Худякова" отремонтировали в Балахне

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Ремонт музейно-исторического комплекса ОКН "Усадьба Худякова" завершился в Балахне.
Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, работы выполнялись в рамках нацпроекта "Культура".
Всего на ремонт музея было направлено почти 14,4 млн рублей. В главном здании музея заменили кровлю, укрепили несущие кровельные конструкции, восстановили водосточную систему.
Кроме того, подрядчик выполнил капремонт крыш и укрепил чердачных перекрытий во флигеле усадьбы.
По словам главу МСУ Балахнинского района Андрея Дранишникова, проектно-сметную документацию по данному объекту готовили тщательно, поскольку он является ОКН регионального значения.
"Ремонт проводился организацией, имеющей лицензию Министерства культуры России, и выполнялся под постоянным контролем со стороны администрации округа. Мы хотим, чтобы здание стало украшением города к его 550-летию, заиграло по-новому и привлекало еще больше гостей", - сказал Андрей Дранишников.
Ранее сообщалось, что ремонт Дома культуры завершился в селе Зиняки Городецкого района.
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