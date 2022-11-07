Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 ноября 2022 17:43  [34] Музейный комплекс "Усадьба Худякова" отремонтировали в Балахне
21 ноября 2022 17:25  [73] Победительница проекта "Умное кино" сняла документальный фильм "Транссиб. Едем дальше"
21 ноября 2022 10:15  [291] Международная хоровая ассамблея пройдёт в Нижнем Новгороде 24-27 ноября
19 ноября 2022 18:56  [334] Лауреатами Национальной премии Russian Event Awards стали 13 нижегородских проектов
19 ноября 2022 16:49  [306] Нижегородский фестиваль "Да, шеф!" победил на Russian Event Awards
18 ноября 2022 16:02  [270] Ремонт Дома культуры завершился в селе Зиняки Городецкого района
17 ноября 2022 16:55  [306] Мировая премьера балетного проекта "Терезин-квартет состоится в нижегородских Пакгаузах 24-27 ноября
17 ноября 2022 12:32  [240] "Творческая лаборатория. Глинка-медиа": цикл просветительских лекций
16 ноября 2022 19:08  [310] ЦТМ проведет благотворительный показ спектакля "Катапульта"
16 ноября 2022 18:44  [360] Музей Арзамаса пополнился картиной основателя провинциальной школы живописи в России
Культура и отдых

Музейный комплекс "Усадьба Худякова" отремонтировали в Балахне

21 ноября 2022 17:43  [34] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Ремонт музейно-исторического комплекса ОКН "Усадьба Худякова" завершился в Балахне.

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, работы выполнялись в рамках нацпроекта "Культура".

Всего на ремонт музея было направлено почти 14,4 млн рублей. В главном здании музея заменили кровлю, укрепили несущие кровельные конструкции, восстановили водосточную систему.

Кроме того, подрядчик выполнил капремонт крыш и укрепил чердачных перекрытий во флигеле усадьбы.

По словам главу МСУ Балахнинского района Андрея Дранишникова, проектно-сметную документацию по данному объекту готовили тщательно, поскольку он является ОКН регионального значения.

"Ремонт проводился организацией, имеющей лицензию Министерства культуры России, и выполнялся под постоянным контролем со стороны администрации округа. Мы хотим, чтобы здание стало украшением города к его 550-летию, заиграло по-новому и привлекало еще больше гостей", - сказал Андрей Дранишников.

Ранее сообщалось, что ремонт Дома культуры завершился в селе Зиняки Городецкого района.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна Музеи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph