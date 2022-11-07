Олег Лавричев привез очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

Фото: Гордума Нижнего Новгорода
НИА "Нижний Новгород"
Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев вместе с коллегами в очередной раз доставил партию гуманитарной помощи в зону проведения СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.
Спикер побывал в Белгородской и Курской областях. Олег Лавричев встретился с мобилизованными военнослужащими, представителями местных администраций, общественниками. Нижегородская делегация передала военным необходимое снаряжение, теплые вещи, медикаменты.
"С каждой поездкой к нам присоединяется все больше неравнодушных нижегородцев. Выражаю огромную благодарность всем, кто принимал участие в сборе и доставке очередного гуманитарного груза для мобилизованных военнослужащих и социальных учреждений ЛНР!", - сказал Олег Лавричев.
Всего в 2022 году состоялось семь поездок, в результате которых было доставлено 150 тонн гуманитарного груза.
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