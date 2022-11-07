Доходы бюджета Дзержинска увеличены почти на 102 млн рублей Экономика

На очередном заседании Думы Дзержинска депутаты внесли изменения в главный финансовый документ городского округа. Об этом сообщили в пресс-служе думы.

Согласно корректировке, доходы и расходы бюджета увеличены на 101,8 млн рублей.

Почти 32 млн рублей субсидий выделено на содержание дорог. Кроме того, 2,98 млн рублей направляется на устройство футбольного поля в школе №32. Почти 52,6 млн рублей выделяется на строительство различных социальных объектов дзержинска. В том числе, часть средств пойдет на обустройство лыжероллерной трассы на бульваре Космонавтов,17.

Также депутаты поддержали направление 9,3 млн рублей на благоустройство площади Свадебной и прилегающей территории в 2023 году.

Еще 6,7 млн рублей направят на обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе. Около 860 тыс. рублей предусмотрено на текущий ремонт в детсадах.